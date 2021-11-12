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MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2022 yılbaşı ikramiyesi kaç TL olacak?

12.11.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans oyunu severlerin merakla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi biletleri satışa sunuldu. Milli Piyango çekilişlerine ilgi gösteren binlerce kişi büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Yılbaşı ikramiyeleri bugün (12 Kasım 2021 Cuma) itibarıyla satılmaya başlandı. İşte detaylar...

MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2022 yılbaşı ikramiyesi kaç TL olacak?

Her sene yılbaşı eğlencelerinden biri olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi yaklaşıyor. Binlerce vatandaş Milli Piyango yılbaşı çekilişi almak için kuyruk oluşturuyor. Milli Piyango çeyrek bilet fiyatı 30 TL oldu. Milli Piyango yılbaşı bileti gezici bayi ve sabit bayilerden satın alınabilir. İşte merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Yılbaşının yaklaşmasıyla MPİ yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yılbaşı çekilişi büyük ikramiye 120 milyon TL olacak. Toplamda ise 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak. Biletlere ikramiyenin çıkıp çıkmadığı Milli Piyango'nun internet adresinden sorgulanacak.

MPİ yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2022 yılbaşı ikramiyesi kaç TL olacak?

İLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

Yılbaşı bilet fiyatları Milli Piyango tarafından açıklandı. Buna göre çeyrek bilet fiyatı 30 TL olacak. Yarım bilet fiyatı 60 TL, tam bilet fiyatı ise 120 TL'den satılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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