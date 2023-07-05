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MTV HESAPLAMA 2023: MTV ne kadar, kaç TL oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı nasıl hesaplanır?

05.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MTV ödeme, sorgulama ve hesaplama ekranı yoğun ilgi görüyor. MTV ödemeleri yılda iki defa yapılıyor. MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödeniyor. Son dakika gelişmesinde Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı. Peki, MTV ne kadar? MTV nasıl hesaplanır ve sorgulanır?

MTV HESAPLAMA 2023: MTV ne kadar, kaç TL oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi zammı nasıl hesaplanır?

MTV hesaplama ve sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlenmişti. Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödendi. Şimdi gözler MTV zammı sonrası yeni hesaplamalara çevrildi.

MTV NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi, sıfır araçlar ve trafiğe kayıtlı tüm araçlar için iki katına çıkarıldı.

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MTV NASIL HESAPLANIR?

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. Aralık ayında ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı ise 101 bin 152 lira olarak belirlenmişti.

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MTV NASIL ÖDENİR?

MTV her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. İlk taksit ödemeleri 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksit ödemeleri 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılır.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.
Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

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