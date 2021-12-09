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MTV ne kadar? 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1300, 1600, 2000 motor hesaplaması

09.12.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV)yeni oranlar belli oldu. Araç sahiplerini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi tekrardan değerleme oranında indirime gidildi. Bunun sonucunda yüzde 36,2 olan değerleme oranı yüzde 25'e düştü. İşte merak edilenler...

MTV ne kadar? 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1300, 1600, 2000 motor hesaplaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2022'deki vergi, harç ve cezalarda yüzde 36,2 yükseliş meydana geldi. Bu yükseliş ile beraber 2022 için 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi bin 300 ve altı olanların ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarının bin 431 liraya çıkması bekleniyordu. Cumhurbaşkanu Erdoğan konuya ilişkin açıklama yaptı. İşte detaylar...

MTV NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranı yüzde 36,2'den yüzde 25'e düşürüldü. Bu şekilde en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarı da, bin 432 liradan bin 300 lira civarına geriledi.

MODELE GÖRE MTV 2022 HESAPLAMA

Düzenlemeye göre, 2021 yılında otomobiller için uygulanan en düşük MTV tutarı (silindir hacmi 1300 CC altı ve 16-ve yukarı yaş otomobiller) 109 liradan 136,25 liraya yükseldi. En yüksek MTV tutarı ise 4 bin cm3 üzerinde silindir hacmine sahip değeri 840 bin liranın üzerindeki araçlar için 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

Yani aynı yaş ve silindir hacmine sahip araçlara değerlerine göre kademeli vergi uygulanıyor. Örneğin 2022 yılında 1300 cm3 ve altındaki araçlar için sınır 70 bin 625 liraya çıktı. Değeri 70 bin 625 liranın altında olan 1-3 yaşındaki aracın vergisi 1313 lira, 70 bin 625 ile 123 bin 750 lira arasındaki araçlar için 1443 lira, 123 bin 750 liranın üzerindeki araçlar için ise 1576 lira olarak uygulanacak.,

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Anahtar Kelimeler:
MTV Recep Tayyip Erdoğan
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