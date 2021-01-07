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MTV ödeme ve sorgulama 2021... MTV 1. taksit ödeme tarihleri ne zaman? MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2021 09:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre 2021 MTV ödeme ve sorgulama birçok vatandaş tarafından ilgi görüyor. 2021 yılına ait MTV zammının açıklanmasının ardından vatandaşların gözleri ilk ödeme tarihlerine çevrildi. 2021 yılı MTV ödeme tarihleri 1 Ocak itibari ile başladı. MTV 2021 ilk taksiti ne zaman araştıran vatandaşlara ödemelerin başladığını belirtelim. Peki MTV 2021 ödeme ve sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 MTV ödeme tarihleri ve detayları haberimizde...

MTV ödeme ve sorgulama 2021... MTV 1. taksit ödeme tarihleri ne zaman? MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Son dakika MTV ödeme ve sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2021 MTV 1. taksit ödeme tarihi ne zaman başlayacak merak eden vatandaşlara, ödemelerin 1 Ocak tarihi itibari ile başladığını belirtelim. 1 Ocak tarihinde geç saatlerde başlayan ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılmaya devam ediyor. Açıklanan 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammına göre; en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 MTV tarihleri nedir araştıran vatandaşlara ilk taksit ödemelerinin son ödeme tarihi için 31 Ocak tarihi verildi. İşte MTV ödeme ve sorgulama ekranı...

2021 MTV ÖDEME TARİHLERİ

MTV ocak ayı ödemeleri 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ÖDEME VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız. Borcunuzu 02:00-23:45 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

MTV ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ‘Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum’ kutucuğunu işaretleyiniz.

Plakaya ait 6552, 6736, 7020, 7143, 7256 sayılı Kanunlar kapsamındaki taksit ödemelerinizi tecil dosya numarası ile “Hızlı ödeme/Ödeme Planı No ile Yapılandırma Ödemeleri” alanından 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamındaki tecil taksit ödemelerinizi ise “Hızlı Ödeme/Belge Numarası ile Ödeme” kısmından veya İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak (şifreniz yok ise Kayıt Ol ekranından anında şifre alabilir ya da e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz) “Ödeme ve Borç İşlemleri/Borç Ödeme ve Detay” sayfası aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

T.C. kimlik numarası ve ya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz.

Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)

Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

MTV ÖDEMESİNİN SON GÜNÜ TATİLE DENK GELİRSE NE OLUR?

Kimi zaman resmi tatillere ya da hafta sonuna denk gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ne olacağı merak konusu oldu. Özellikle resmi ve dini tatillere gelen MTV ödemesinin ödeme gününün ne olacağı araştırılmaya başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yapılan MTV ödeleri tatil günlerine denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı maalesef www.gib.gov.tr de yer almıyor. Diğer ödeme kanalları olan; e-Devlet, vergi daireleri ve banka şubelerinde de, MTV ödemesinin son günü tatile denk gelirse ertelenir mi sorusunun cevabı yer almıyor.

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