MTV ödeme ve sorgulama 2021... MTV 1. taksit ödeme tarihleri ne zaman? MTV sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

Son dakika MTV ödeme ve sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 2021 MTV 1. taksit ödeme tarihi ne zaman başlayacak merak eden vatandaşlara, ödemelerin 1 Ocak tarihi itibari ile başladığını belirtelim. 1 Ocak tarihinde geç saatlerde başlayan ödemeler anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılmaya devam ediyor. Açıklanan 2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammına göre; en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 MTV tarihleri nedir araştıran vatandaşlara ilk taksit ödemelerinin son ödeme tarihi için 31 Ocak tarihi verildi. İşte MTV ödeme ve sorgulama ekranı...

2021 MTV ÖDEME TARİHLERİ

MTV ocak ayı ödemeleri 1 Ocak – 31 Ocak tarihleri aralığında yapılacak. Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz – 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

MTV ÖDEME VE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Ödemeler idare ve bankalar aracılığıyla tamamlanacak. MTV ödemeleri için banka üzerinden kredi kartı ile işlem yapılabilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle verginin ödenmesi mümkün olacak.