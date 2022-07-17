MTV ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 2022 MTV 2. taksit ödeme tarihi!

MTV ödemesi için ikinci taksit tarihi vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ocak ve Temmuz aylarında ödenen 2022 MTV oranları aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. Peki, MTV ikinci taksit en son ne zaman ödenir?

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemeleri, her yıl olduğu gibi 2 taksite bölünüyor. MTV ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

2022 ORANI NE KADAR OLDU?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde önemli değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.2 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne özel olarak yüzde 25 oranında uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları grubunda 2022 yılında en yüksek MTV 62 bin 633 lira olurken en düşük MTV ise 136.25 lira olarak belirlendi. MTV Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Toplam olan rakam ikiye bölünerek alınıyor. Kredi kartıyla ödendiğinde de bankalar taksit imkanı sunabiliyor.

İlgili Cumhurbaşkanı kararının ekinde şu ifadelere yer verildi:

MTV ödemeleri ne zaman, hangi tarihte İşte 2022 MTV 2. taksit ödeme tarihi

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek.

