MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödemesi nereye yapılır?

“MTV ödemesi nasıl yapılır?” sorusu MTV ikinci taksit ödemelerinin başlamasıyla çok daha fazla önem kazandı. Vatandaşlar bankalar aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebilirken aynı zamanda koronavirüs endişesi taşıyanlar internetten MTV ödemesi yapabiliyor. MTV ödeme işlemi için vatandaşların bankalarda sıraya girmesine gerek kalmıyor. Ödemeler internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. MTV ödemesi gerçekleştirecek vatandaşlar pek çok farklı kanalı kullanarak 2. taksitlerini yatırabiliyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme işlemi hem anlaşmalı bankalar aracılığıyla hem de internet üzerindeki farklı kanallardan yapılabiliyor. Bu noktada “GİB MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusu soruluyor. Vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine girerek sırasıyla e-işlem, borç sorgulama ve ödeme butonlarına tıklıyor. Ardından çıkan sayfada ise MTV ve trafik cezası ödeme butonlarına tıklandığında boş alanların doldurulması gerekiyor. Bu sayfadan sorgulamada çıkan geçmiş yıllara ait tüm ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.