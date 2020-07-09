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MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödemesi nereye yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

“MTV ödemesi nereye yapılır?” sorusu son ödeme tarihi yaklaştıkça vatandaşların cevabını daha fazla merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle banka ya da ATM ile ödeme yapmak istemeyenler farklı yollar arıyor. Peki, internetten MTV ödemesi nasıl yapılır?

MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ödemesi nereye yapılır?

MTV ödemesi nasıl yapılır?” sorusu MTV ikinci taksit ödemelerinin başlamasıyla çok daha fazla önem kazandı. Vatandaşlar bankalar aracılığıyla ödemelerini gerçekleştirebilirken aynı zamanda koronavirüs endişesi taşıyanlar internetten MTV ödemesi yapabiliyor. MTV ödeme işlemi için vatandaşların bankalarda sıraya girmesine gerek kalmıyor. Ödemeler internet üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. MTV ödemesi gerçekleştirecek vatandaşlar pek çok farklı kanalı kullanarak 2. taksitlerini yatırabiliyor.

MTV ödemesi nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme işlemi hem anlaşmalı bankalar aracılığıyla hem de internet üzerindeki farklı kanallardan yapılabiliyor. Bu noktada “GİB MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusu soruluyor. Vatandaşlar Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine girerek sırasıyla e-işlem, borç sorgulama ve ödeme butonlarına tıklıyor. Ardından çıkan sayfada ise MTV ve trafik cezası ödeme butonlarına tıklandığında boş alanların doldurulması gerekiyor. Bu sayfadan sorgulamada çıkan geçmiş yıllara ait tüm ödemeler de gerçekleştirilebiliyor.

MTV ödeme kredi kartı ile taksitli ödeme şeklinde de yapılabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme noktaları arasında çeşitli bankalar bulunuyor. Türkiye Halk Bankası, Denizbank, ING Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Şekerbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası, TEB, İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, HSBC, Odea Bank, Aktif Yatırım Bankası, Alternatif Bank, Akbank ve Ziraat Bankası mtv ödeme işlemi için kullanılabilecek bankalar arasında bulunuyor.

Kredi kartı ile mtv ödemesi nasıl yapılır?” sorusuna cevap arayan vatandaşlar için GİB tarafından kabul edilen farklı bankalar bulunuyor ve bankalar vatandaşlara çeşitli imkanlar sunabiliyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme kredi kartı ile yapılacağı zaman her bankanın sunduğu farklı taksit seçenekleri bulunabiliyor. Kredi kartı ile ödeme yapılabilecek bankalar GİB resmi internet sitesinde listeleniyor. Vatandaşlar “Motorlu Taşıtlar Vergisi PTT ödenir mi?” sorusuna da cevap arıyor. PTT MTV ödeme işlemi için GİB tarafından vergi tahsil yetkisi verilen bankalar arasında bulunuyor.

MTV ödeme nereden yapılır?

MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusu bankalara gitmenin yanı sıra internet üzerinden ödemeyi gerçekleştirmek isteyenler için de merak konusu. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme işlemi e-devlet, GİB internet sitesi ve PTT internet sitesinden tamamlanabiliyor. “E-devlet’ten MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusunun cevabı da merak ediliyor. İlk olarak bir PTT şubesinden e-devlet şifresi almak gerekiyor. Sonrasında e-devlet internet sitesine giderek T.C. kimlik numarası ve alınan şifre ile giriş yapılıyor. Arama çubuğuna “Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme” yazıldığında çıkan sayfaya girmek gerekiyor. Bu alandan tüm vatandaşlar MTV ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

ATM’den MTV ödeme nasıl yapılır?

İnternetten ödeme gerçekleştiremeyen vatandaşlar ise “Bankamatikten MTV ödeme nasıl yapılır?” sorusunu soruyor. ATM’den MTV ödeme işlemini yapmak için GİB tarafından yetkilendirilmiş bir bankanın ATM’sine giderek sırasıyla ödeme, vergi ödeme ve motorlu taşıtlar vergisi ödeme butonlarına tıklayarak ve plaka bilgisi gibi bilgiler girilerek nakit olarak MTV ödeme işlemi tamamlanabiliyor. MTV 2. taksit ödemeleri için son tarih ise 31 Temmuz.

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