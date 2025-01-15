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MTV, sigorta, kasko, bakım, yakıt... Bir otomobilin senelik maliyeti belli oldu! İşte cep yakan fiyatlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 06:31
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2025 yılında kontak çevirmenin maliyeti neredeyse uçtu. Piyasadaki en uygun aracın motorlu taşıtlar vergisi, kasko bedeli, bakımı, trafik sigortası hesaplandığında en az 70 bin lira tutuyor. Arabanın modeline göre bu fiyat çok daha yükseklere çıkabiliyor.

MTV, sigorta, kasko, bakım, yakıt... Bir otomobilin senelik maliyeti belli oldu! İşte cep yakan fiyatlar

Yeni yılla birlikte araç sahiplerinin ödeyeceği gider kalemleri de cep yakmaya başladı. Yüksek enflasyon nedeniyle her şeyin fiyatı artarken araç sahiplerinin ödemek zorunda olduğu birden fazla kalemin artması sürücülere daha yeni yılından başından 'eyvah' dedirtti.

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Yetkili Bayi Genel Müdürü Aykan Ceylan konuyla ilgili Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada, "Yılda iki defa MTV ödemeniz lazım. Bunun günümüzde en uygun fiyatı 10 bin 112 lira. Bunun üzerine trafik sigortasını koyduğunuzda en uygun olanı 7 bin lira." ifadelerini kullandı.

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CEP YAKAN FİYATLAR

Yıllık araç giderleri hesaplandığında kaskoya 18 bin lira, bakıma 7 bin lira, yakıta ortalama 28 bin lira ödenmesi gerekiyor. Bunların da toplamı yılda 70 bin 11 lira tutuyor. Yani en uygun aracın yılda bir sürücüye maliyeti 70 bini geçmiş oluyor.

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Kullanıcılar bir araç sahibi olduğunda MTV, sigorta, kasko, rutin bakımlarının dışında bir de aylık kullanacağı kadar yakıt masrafıyla da karşı karşıya kalıyor.

KİRALAMAK MANTIKLI MI?

Artan maliyetler vatandaşları alternatif aramaya zorluyor. Ancak araç konusu alternatife çok da açık olmayan bir alan. Sebebi ise satın almak yerine kiralamayı düşünseniz yıllık masrafınız daha da artıyor. En ucuz bulunabilecek otomobil için yetkililer 30 bin artı KDV ücretini çıkarıyor. Yani 36 bin lira. Yıllığa vurulduğunda 432 bin lira gibi bir masraf çıkıyor. Bunun üzerine yakıt masrafı eklendiğinde 460 bin liraya çıkıyor. Bu da kiralamayı maliyeti daha yüksek bir tercih haline getiriyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
MTV Otomobil bakım yakıt
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