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MTV vergi borcu faizleri silinecek mi? MTV borçları yapılandırılacak mı?

02.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yılın Kasım ayında çıkan kanun ile vergi ve bunlara bağlı cezalar için yapılandırılmaya gidilmişti. Kovid-19’un sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz anlamda etkilemesiyle araç sahipleri de kara kara düşünmeye başladı. MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) vergi borcunun faizlerinin silinip silinmeyeceğine dair karar için gözler TBMM’ye çevrildi.

MTV vergi borcu faizleri silinecek mi? MTV borçları yapılandırılacak mı?

Koronavirüs (Kovid-19) hemen her sektörü olumsuz anlamda etkileyerek vatandaşların işsiz kalmalarına neden oldu. Vergilerini ödemekte güçlük çekenler geçen yıl Kasım ayında yapılan vergi yapılandırmasının bu sene de yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifinin sonucunu bekliyor. Araç sahipleri ise MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) borcu faizlerinin silinip silinmeyeceğini merak ediyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) BORCU FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Posta Gazetesi’nde yapılan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan vergi yapılandırmasıyla ilgili kanunda araç sahiplerini ilgilendiren teklifler de mevcut. Buna göre normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra anaparaya enflasyon farkı eklenirken, peşin ödemede ise enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyordu. Anapara da ise herhangi bir indirim yapılmıyor. Dolayısıyla MTV borcu faizlerinin silinip silinmeyeceğine ilişkin net bir bilgi henüz verilmedi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TEMMUZ AYI İÇİN YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Geçen sene çıkan kanun teklifinin ardından 30 Nisan 2021 tarihinden önce vergi ve bunlara bağlı gecikme faizleri için yapılandırma yapılabilecek. Ancak Temmuz ayı için MTV taksiti için yapılandırma yapılamayacak.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez ödenmesi zorunlu olan ve Karayolları Trafik Kanunu'nun belirlediği şartlara göre trafik şubelerine kayıtlı bulunan motorlu taşıtlardan alınan bir vergi türüdür. Yalnızca otomobil, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, değil, uçak helikopter ve motorlu deniz taşıtları içinde geçerlidir. Ödemelerden biri Ocak ayında diğeri ise Temmuz ayında gerçekleştirilir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) araçların sicil kayıtlarının başlamasının ardından ödenmeye başlanır. Araçların üzerindeki trafik sicil kaydı silinene kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenmesi sorunludur.

MTV vergi borcu faizleri silinecek mi? MTV borçları yapılandırılacak mıı

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri aracın bağlı bulunduğu il ya da ilçe vergi dairelerine yapılmaktadır. Aynı zamanda anlaşmaları bankaların online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetleri üzerinden de MTV ödemeleri gerçekleştirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) MTV
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