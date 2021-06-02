MTV vergi borcu faizleri silinecek mi? MTV borçları yapılandırılacak mı?

Koronavirüs (Kovid-19) hemen her sektörü olumsuz anlamda etkileyerek vatandaşların işsiz kalmalarına neden oldu. Vergilerini ödemekte güçlük çekenler geçen yıl Kasım ayında yapılan vergi yapılandırmasının bu sene de yapılıp yapılmayacağına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifinin sonucunu bekliyor. Araç sahipleri ise MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) borcu faizlerinin silinip silinmeyeceğini merak ediyor.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) BORCU FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?

Posta Gazetesi’nde yapılan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan vergi yapılandırmasıyla ilgili kanunda araç sahiplerini ilgilendiren teklifler de mevcut. Buna göre normalde vergi ve prim borçlarının faiz ve cezası silindikten sonra anaparaya enflasyon farkı eklenirken, peşin ödemede ise enflasyon farkının yüzde 90’ı siliniyordu. Anapara da ise herhangi bir indirim yapılmıyor. Dolayısıyla MTV borcu faizlerinin silinip silinmeyeceğine ilişkin net bir bilgi henüz verilmedi.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TEMMUZ AYI İÇİN YAPILANDIRMA OLACAK MI?

Geçen sene çıkan kanun teklifinin ardından 30 Nisan 2021 tarihinden önce vergi ve bunlara bağlı gecikme faizleri için yapılandırma yapılabilecek. Ancak Temmuz ayı için MTV taksiti için yapılandırma yapılamayacak.