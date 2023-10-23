MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI 2023 MEB.GOV.TR: MEB ile okullara müdür yardımcılığı ve müdürlük sonuçları nasıl öğrenilir?

Türkiye genelinde çok sayıda ilde gerçekleştirilen MEB müdür ve müdür yardımcısı yönetici atama sonuçları hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte okullara müdür ve müdür yardımcısı atama sonuçları sorgulama ekranı...

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI 2023

İlk defa yönetici atama sonuçları MEB il müdürlükleri tarafından açıklanıyor. Okullara ilk defa müdür ve müdür yardımcısı ataması için gerçekleştirilen sürecin sonuçları, bazı iller tarafından erişime açıldı. Görevlendirme sürecini merak eden birçok personeller yaşadıkları ilin sayfasıından konuya ilişkin bilgi edinebilmektedir.

İLK DEFA GÖREVLENDİRME ATAMA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İlk defa yönetici atama sonuçları yaşanılan ilin MEB il müdürlüğü sayfasından öğrenilebilmektedir. Örnek vermek gerekir ise, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '2023 Yılı İlk Defa Yönetici Görevlendirme Sonuçları (Taslak Liste)' paylaşıldı.

Adana ilk defa yönetici görevlendirme sonuçları için tıklayınız







