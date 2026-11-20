Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,6 artarak 1 milyar 635 milyon 744 bin 299 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 499 lira 1 kuruş, en düşük 12.00 ve 14.00-15.00 saatlerinde 2 bin 472 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 65 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 105 lira 37 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 444 lira 1 kuruş, en düşük 310 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır