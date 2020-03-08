FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Müdürüne 'beceriksiz' ve 'cehalet abidesi' diyen işçiler kovuldu! Yargıtay'dan karar

Müdürüne 'beceriksiz' ve 'cehalet abidesi' diyen işçiler kovuldu! Yargıtay'dan karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2020 10:37 | Son Güncelleme

Çalıştığı fabrikanın üretim müdürü hakkında "beceriksiz” yorumunda bulunan işçiler kovuldu. Mahkemenin kapısını çalan işçilere kara haber Yargıtay'dan geldi.

Müdürüne 'beceriksiz' ve 'cehalet abidesi' diyen işçiler kovuldu! Yargıtay'dan karar

Sendika üyesi olduğu için baskılara maruz kaldığını öne süren 12 işçi, işverene bir yazı gönderdi. Yazıda fabrikanın üretim müdürü hakkında “Tam anlamıyla beceriksiz” değerlendirmesinde bulunuldu. İşveren, 12 işçiyi de işten çıkardı. 4. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçiler, tehditlere maruz kaldıklarını, zorla imza alındığını, bu hali ile yapılan feshin geçersiz olduğunu belirterek, yapılan feshin geçersizliğine karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Mahkeme, feshin geçerli olduğuna hükmetti. Karar temyiz edilince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dâiresi girdi. Yüksek mahkeme, üretim müdürü hakkında yorum yapan işçilerin geçerli fesihle kovulduğuna hükmetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Şirket genel merkezine gönderilen yazı içeriğinde 'üretim müdürü denilen kişinin tam anlamıyla beceriksiz ve cehalet âbidesi olduğu, - bunların kim, neden, neye göre seçildiğini merak ettiklerini, - eski yönetimle kıyaslandığında gerileme olduğu ortadadır' ifadeleri yer almıştır. Somut olayda davacı işçinin iş sözleşmesi, dava dışı 12 kişi ile birlikte üst seviye yöneticilere atılan e-mail'de üretim müdürü hakkında sarf edilen sözler sebebi ile disiplin kurulu kararı ile feshedilmiştir. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması 25/II, d hükmü uyarınca haklı fesih sebebi sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih sebebidir. Bir kişinin 'beceriksiz' ve 'cehalet âbidesi' olarak nitelendirilmesi, o kişinin bulunduğu görevi yürütebilecek beceriye, gerekli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmadığı anlamına gelmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de cahil kelimesi 'belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan' şeklinde açıklanmıştır. Bu itibarla feshe dayanak teşkil eden söz konusu ifadeler, işverenin bir başka işçisine yönelik ağır eleştiri niteliğinde ise de, sataşma boyutuna ulaşmamaktadır. Bu anlamda olmak üzere, uyuşmazlık konusu benzer olay bakımından işverence gerçekleştirilen fesih geçerli sebebe dayanmaktadır. İşçinin, işverenin bir başka işçisine yönelik sarf ettiği 'beceriksiz' ve 'cehalet âbidesi' şeklindeki ifadelerin geçerli fesih sebebi teşkîl ettiği ortadadır. İş mahkemesi kararının onanmasına hükmedilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsizBugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mahkeme, fabrika,

En Çok Okunan Haberler

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

'İtalya'dan geldim, koronavirüslüyüm' dedi, gözaltına alındı

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Fiyatlar baş döndürüyor: Arabalar kanatlanmış

Koronavirüs bir ülkenin kalbini vurdu

Koronavirüs bir ülkenin kalbini vurdu

Kamu borcu 90 milyar doları aştı

Kamu borcu 90 milyar doları aştı

Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet

Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz

Bugün bu minibüste kadınlara ulaşım ücretsiz

Denizli'den Avrupa'ya ihraç ediliyor! 'Tereciye tere satıyoruz'

Denizli'den Avrupa'ya ihraç ediliyor! 'Tereciye tere satıyoruz'

KOSGEB desteğiyle çocukluk hayaline kavuştu

KOSGEB desteğiyle çocukluk hayaline kavuştu

Oto lastiğine kadın eli değdi

Oto lastiğine kadın eli değdi

Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet

Kadın vatmanlar! Tramvaylar onlara emanet

Koronavirüs İtalya'nın ekonomisini vurdu

Koronavirüs bir ülkenin kalbini vurdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.