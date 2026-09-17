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Muğla'da Ağustos ayında bin 720 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı konut ve işyeri satış verilerine göre, Muğla'da Ağustos ayında bin 720 konut satıldı.

Muğla'da Ağustos ayında bin 720 konut satıldı

Muğla'da Ağustos ayında satılan konutların 604'ü ilk el, bin 123'ü ise ikinci el olarak gerçekleşti. Kentte aynı dönemde toplam 223 işyeri satışı yapıldı. İşyeri satışlarının 63'ünü ilk el, 160'ını ise ikinci el satışlar oluşturdu.

YABANCILARA 32 KONUT SATILDI

Ağustos ayında Muğla'da yabancılara 32 konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara yönelik işyeri satışı ise yapılmadı. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 15 konut ile Birleşik Krallık vatandaşları aldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 8 konutla ikinci sırada yer alırken, Ürdün ve İran vatandaşlarına 2'şer konut satıldı.

Almanya, İsveç, Romanya, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İsrail vatandaşları ise birer konut satın aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla konut satış tüik
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