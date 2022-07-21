Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu! Üreticilerden korkutan uyarı: 'Bal artık lükse girer'

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri her alanda giderek yükseliyor, özellikle de orman yangınların tüm dünyada artmasına neden oluyor. 2 yazdır orman yangınlarıyla boğuşan Muğla'da çok miktarda ormanlık alan zarar gördü. Ormanların gördüğü zarar, arıların bal yapmasının da önüne geçiyor. Bu nedenle üreticiler bal fiyatlarının 400 TL'nin de üstüne yükselebileceğini söylüyor.

"TAMAMEN BİTTİ"

Sözcü'de yer alan habere göre, Muğla Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy, "Dünya çam balı

üretiminin yüzde 92'si Anadolu'da, bunun yüzde 85'i ise Muğla'daydı. Muğla'nın yüzde 35'i ise Marmaris'teydi ama tamamen bitti. Göçer arıcıların dönecek yerleri kalmadı. Yani getirip kovanlarını koysalar bile o arıların bal yapacağı ormanlar yandı, o arılar da ölecek" dedi.

"İNSANLAR DA İFLAS EDECEK"

Beştoy, orman köylüsünün genel itibarıyla arıcılardan oluştuğuna değinerek şöyle konuştu:

"Yüzde 50'si iflas etti, diyelim. Onlarla birlikte ürün aldığı insanlar da iflas edecek. Arılarını bıraktıklarında bitkiler döllenmeyecek ve tarımsal üretim düşecek.

"Şu anda badem üretimi yüzde 85, elma üretimi yüzde 65, kiraz üretimi yüzde 75 arıya bağlı. Arı olmazsa, badem, elma ve kiraz döllenmez. Döllenmezse ağaç meyve vermeyecek. Otlar döllenmeyince hayvanın yiyeceği ot çıkmayacak. Zaten su azaldı doğru dürüst sulama yapamıyor. Devletin maden kadar tarımı da regüle etmesi gerekiyor."

"BAL ARTIK LÜKSE GİRER"

Bal üreticileri de yangınların bıraktığı hasarın bal üretimine etkisinden dert yandı. "Yangınlar işin tuzu biberi oldu. Şimdi kovan koyacak yerimiz yok" diyen Marmarisli bal üreticisi Mehmet Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş böyle giderse balın kilosunu 400 liraya çıkar ve artık lükse girer."

