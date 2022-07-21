FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu! Üreticilerden korkutan uyarı: 'Bal artık lükse girer'

Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu! Üreticilerden korkutan uyarı: 'Bal artık lükse girer'

21.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye geçtiğimiz yaz edindiği acı tecrübeyle bu yaz da orman yangınlarına karşı mücadele etmeyi sürdürüyor. Ancak geride gerek maddi gerekse manevi büyük hasarlar bırakan orman yangınlarının sık yaşandığı Muğla'da şimdi bir başka tedirginlik yaşanıyor. Bal üreticileri, yangınlar nedeniyle fiyatlarda meydana gelmesi beklenen yükseliş konusunda uyardı: Bal artık lükse girebilir...

Muğla'da orman yangınları fiyatları vurdu! Üreticilerden korkutan uyarı: 'Bal artık lükse girer'

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri her alanda giderek yükseliyor, özellikle de orman yangınların tüm dünyada artmasına neden oluyor. 2 yazdır orman yangınlarıyla boğuşan Muğla'da çok miktarda ormanlık alan zarar gördü. Ormanların gördüğü zarar, arıların bal yapmasının da önüne geçiyor. Bu nedenle üreticiler bal fiyatlarının 400 TL'nin de üstüne yükselebileceğini söylüyor.

thumbs_b_c_a1eeff194eec0ddcf99c6dc457f90614

"TAMAMEN BİTTİ"

Sözcü'de yer alan habere göre, Muğla Çevre ve Arı Koruma Derneği Başkanı Şamil Tuncay Beştoy, "Dünya çam balı
üretiminin yüzde 92'si Anadolu'da, bunun yüzde 85'i ise Muğla'daydı. Muğla'nın yüzde 35'i ise Marmaris'teydi ama tamamen bitti. Göçer arıcıların dönecek yerleri kalmadı. Yani getirip kovanlarını koysalar bile o arıların bal yapacağı ormanlar yandı, o arılar da ölecek" dedi.

thumbs_b_c_93ab6b44f76c80be9b528ad866806519

"İNSANLAR DA İFLAS EDECEK"

Beştoy, orman köylüsünün genel itibarıyla arıcılardan oluştuğuna değinerek şöyle konuştu:

"Yüzde 50'si iflas etti, diyelim. Onlarla birlikte ürün aldığı insanlar da iflas edecek. Arılarını bıraktıklarında bitkiler döllenmeyecek ve tarımsal üretim düşecek.

"Şu anda badem üretimi yüzde 85, elma üretimi yüzde 65, kiraz üretimi yüzde 75 arıya bağlı. Arı olmazsa, badem, elma ve kiraz döllenmez. Döllenmezse ağaç meyve vermeyecek. Otlar döllenmeyince hayvanın yiyeceği ot çıkmayacak. Zaten su azaldı doğru dürüst sulama yapamıyor. Devletin maden kadar tarımı da regüle etmesi gerekiyor."

thumbs_b_c_f80dc36829897ad7e052ef5ffba98f5a

"BAL ARTIK LÜKSE GİRER"

Bal üreticileri de yangınların bıraktığı hasarın bal üretimine etkisinden dert yandı. "Yangınlar işin tuzu biberi oldu. Şimdi kovan koyacak yerimiz yok" diyen Marmarisli bal üreticisi Mehmet Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu iş böyle giderse balın kilosunu 400 liraya çıkar ve artık lükse girer."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borcu olan dikkat: Faizler arttıBorcu olan dikkat: Faizler arttı
Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!
Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?
Anahtar Kelimeler:
Muğla bal fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Polisler, uyuşturucu kuryesi çıktı! Baron ise...

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Fenerbahçe maçının ardından Türkiye gündemine oturdu!

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Piyasalarda gündem ‘Merkez Bankası’

Altını 'korkarak' yasakladılar!

Altını 'korkarak' yasakladılar!

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

Vatandaşa önemli çağrı: 300 lira cebinizde kalacak

Vatandaşa önemli çağrı: 300 lira cebinizde kalacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.