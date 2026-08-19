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Muğla'da turizm amaçlı konut sayısı 9 bin 235'e ulaştı

Muğla Tanıtım ve Turizm Geliştirme Kurulu toplantısı, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda turizm amaçlı konut izinleri sayısındaki artış dikkat çekerken, konutların turizm amaçlı kullanımı için izin başvuru sayısının 28 bin 170'e ulaştığı, izin belgeli konut sayısının ise 9 bin 235 olduğu belirtildi.

Muğla'da turizm amaçlı konut sayısı 9 bin 235'e ulaştı

Toplantının açılışında yapılan sunumda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Muğla'nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda, "Turquoise Summer" isimli mini dizinin yerli ve yabancı kullanıcılara sunulduğu, Muğla tanıtımlarının çok sayıda yurt dışı dijital platformda yayınlandığı ve 43 reklam çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca 17 farklı etkinlikte 130 basın mensubu ve influencerın ağırlandığı, hedef kitlelere yönelik Muğla ve ilçelerini tanıtan çeşitli içeriklerin üretildiği aktarıldı.

Dalyan'da tekneler elektrikliye dönüşüyor

Muğla'nın turizm potansiyelinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi amacıyla tüm paydaşlarla güçlü iş birliğinin devam edeceğini belirten Vali Dr. İdris Akbıyık, çevre dostu turizm projelerine dikkat çekti.

Vali Akbıyık, Dalyan'da hayata geçirilen elektrikli tekne dönüşümü projesi hakkında bilgi vererek, 4 yıl içerisinde İztuzu da dahil olmak üzere bölgede faaliyet gösteren tüm teknelerin elektrikli sisteme dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.
Tekne dönüşümüyle hem çevre kirliliğinin hem de tekne sayısının azaltılmasının amaçlandığını ifade eden Akbıyık, tekne sahiplerinin teşvik edileceğini ve güçlerini birleştiren işletmecilere gerekli desteklerin sağlanacağını belirtti.

Turizm amaçlı konut izinlerinde 9 bin 235 belge düzenlendi

Muğla'da eko-turizmden spor turizmine kadar turizmin farklı alanlarında çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Akbıyık, kayıtlı ve güvenli turizm anlayışının önemine vurgu yaptı. Akbıyık, il genelinde turizm amaçlı konut izin belgesi başvurularının 28 bin 170'e ulaştığını, düzenlenen belge sayısının ise 9 bin 235 olduğunu açıkladı.
Muğla'nın marka değerini koruyarak geleceğe taşımak amacıyla tüm paydaşlarla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Vali Akbıyık, sürdürülebilir turizm anlayışının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Toplantıda ayrıca Uluslararası Dalyan Nar Hasat Festivali, Agro Bodrum Rotası projesi ve gastronomi rotalarına ilişkin çalışmalar da ele alındı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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