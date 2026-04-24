Muğla'dan yılın ilk çeyreğinde 198 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli kısmının yapıldığı Muğla, yılın ocak-mart döneminde 198 milyon dolarlık su ürünleri ihracatına imza attı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde yetiştirilen balıklar, üretim alanından alınarak işleneceği tesislere götürülüyor.

Buralarda temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balıklar iç pazarın yanı sıra yurt dışına gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, kentin yaklaşık 1500 kilometreye ulaşan kıyı şeridinin, su ürünleri yetiştiriciliğinde güçlü bir üretim altyapısı sunduğunu söyledi.

Muğla'nın yaklaşık 167 bin tonluk üretim kapasitesiyle ülkede su ürünleri yetiştiriciliğinde birinci, alabalık üretiminde ikinci sırada olduğunu dile getiren Baydar, "Su ürünleri yetiştiriciliğinde ülke üretiminin yüzde 26,5'i ilimizde gerçekleşiyor. Çipura ve levrek üretiminin yüzde 38'i yine ilimizde yapılıyor. Çipura, levrek, alabalık, midye, granyöz, mavi yengeç, karides ve yavru balık öne çıkan ürünlerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Baydar, mavi yengeç ve karides yetiştiriciliğinin ülkede yalnızca Muğla'da yapıldığına dikkati çekerek, üretimin 342 tesis ve 1176 balıkçı gemisiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Toprak havuzlarda deniz balığı yetiştiriciliğinin de ülkede sadece Milas ilçesinde yapıldığını söyleyen Baydar, ilçede bulunan 128 toprak havuzun yıllık kapasitesinin yaklaşık 9 bin ton olduğunu belirtti.

Kentte yetiştirilen balıkların Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 70 ülkeye ihraç edildiğini dile getiren Baydar, "Muğla'da faaliyet gösteren kültür balıkçılığı tesislerinde yetiştirilen ve ihracata gönderilen yaklaşık 20 bin ton balıktan 3 aylık dönemde 198 milyon dolar gelir elde edildi." diye konuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Yerli turistler 5 yılda giyecek ve hediyelik eşyaya 100 milyar liradan fazla harcadı
