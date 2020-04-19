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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahibinden satılık ada!

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2020 18:45 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik Mahallesi açığında bulunan Orak Adası, 125 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahibinden satılık ada!

Bodrum'a 22 mil mesafede bulunan Orak Adası, ’Bodrum’un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada’ başlığıyla internet üzerinden satılığa çıkarıldı. Üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa,150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan adanın özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edildi.

KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI SATILIK ADALARA İLGİ ARTTI

125 milyon liralık fiyat biçilen adanın imara uygun olmadığı ancak satın alan kişinin ruhsat başvurusu yaparak villayı ve bulunduğu araziyi otel olarak işletebileceği bilgisi verildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun kendini ve ailesini adada karantina altına almasının ardından Türkiye’de de satılık adalara olan ilginin arttığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
muğla, Bodrum, Orak Adası,

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