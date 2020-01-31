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Muğla'da her yıl 600 milyon alabalık yavrusu havuzlarla buluşuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım: - "Yılda yaklaşık 60-70 milyon yavru üreten firmalarımız var. Muğla'da üretilen alabalık yavruları Türkiye'ye dağılıyor" - "Yıllık üretilen 100 bin ton alabalığın 30 bin tonu ihraç ediliyor. Alabalıkta 116 milyon, Türk somonunda ise 29 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz"

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'daki tesislerinde yılda üretilen 600 milyon alabalık yavrusu, Türkiye'nin değişik bölgelerine gönderiliyor.

Sahip olduğu 1484 kilometre kıyı uzunluğuyla turizmin gözde şehirlerinden Muğla, balık üretim tesislerinin yaygınlığıyla da dikkati çekiyor.

Bölgede Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliğine bağlı faaliyet gösteren 68 tesis aralıksız çalışıyor. Tesislerde üretilen milyonlarca balığın önemli bir kısmı yurt dışına gönderiliyor.

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'de yılda yaklaşık 1 milyar alabalık yavrusu üretildiğini, bu üretimin 600 milyonunun Muğla'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Türkiye'deki alabalık üretiminin büyük bölümünün Muğla'nın Seydikemer, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde yapıldığını belirten Yıldırım, "Yılda yaklaşık 60-70 milyon yavru üreten firmalarımız var. Muğla'da üretilen alabalık yavruları Türkiye'ye dağılıyor. Yıllık üretilen 100 bin ton alabalığın 30 bin tonu ihraç ediliyor. Alabalıkta 116 milyon, Türk somonunda ise 29 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, su ürünleri mühendislerinin kontrolünde alabalık yavrularına olgunlaşana kadar özel şartlarda bakıldığını bildirdi.

Muğla'da üretilen balıklara yurt dışından yoğun talep olduğunu aktaran Yıldırım, "Özellikle Hollanda, İtalya, Yunanistan, Japonya, Rusya en çok ürün yolladığımız ülkeler. Tertemiz kaynak sularımızda üretilen balıklarımız çok tercih ediliyor. İşlenmesi, ambalajlanması ve lojistiği mükemmel şekilde yapılıyor." dedi.

- "Muğla en çok su ürünleri ihracatı yapılan il"

Türkiye'nin 2018'de su ürünleri ihracatında 2023 için belirlediği hedefin 1 milyar dolar olduğuna değinen Yıldırım, bu hedefe aynı yıl içinde ulaşıldığını söyledi.

Yıldırım, yıllık su ürünleri ihracatının 1 milyar 20 milyon dolar civarında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bakanlık 2023 hedefini, 2 milyar dolar olarak belirledi. Bugünkü ihracatımızın yaklaşık iki katını yapmalıyız. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Muğla en çok su ürünleri ihracatı yapılan il. Muğla'da üretilen alabalığın yüzde 80'i ihraç ediliyor. Katma değeri yüksek bir ihracat yapıyoruz. Balıkları tütsülenmiş, fileto yapılmış, işlenmiş şekilde yurt dışına yolluyoruz. İhracat rakamımız artarak devam edecek. Geçen yıl 5 bin ton Türk somonu ihraç edildi. Bu yıl da 30 bin tona yakın bir üretim var. Bunun 10 bin tonunun ihraç edileceğini düşünüyoruz."

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