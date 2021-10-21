Muhalefet liderlerinden Merkez Bankasının faiz kararına tepki

TCMB, Para Politikası Kurulu ekim ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 18’den yüzde 16'ya indirilmesine karar vermiştir." açıklaması yaptı. Kararın ardından muhalefet liderleri konuya ilişkin sosyal medyadan tepki gösterdi.

AKŞENER: ÇOK YAZIK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ciddiyetsiz bir iktidarın, atadığı liyakatsiz bir bürokrat aracılığıyla verdiği, rasyonellikten uzak bir kararın sonucunda olan yine hane halkımıza, esnafımıza ve KOBİ'lerimize oldu. Bu aziz millet bunu hak etmiyor. Çok yazık..." ifadesini kullandı.

BABACAN: TALİMATLA 200 PUAN

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise; "Talimatla 200 puan indi. Tekrar ediyorum: Talimatla." yorumunda bulundu.

DAVUTOĞLU: BİR AYDA YÜZDE 15 FAKİRLEŞTİRDİNİZ

Bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu "TCMB enflasyon ile mücadele edeceğine siyasetin güdümüne girmiş savruluyor. Milleti 1 ayda %15 fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Asgari ücreti pula döndürüp işçiyi namerde muhtaç ettiğiniz yetmedi mi? KOİ müteahhitlerine yaptığınız garanti ödemelerini %50 arttırmanız yetmedi mi?" paylaşımında bulundu.

İşte muhalefet liderlerinin o paylaşımları:



