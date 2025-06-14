FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mühendisler Anıtpark’ta isyan etti: ‘Üreten biz, unutan siz’

Kamuda görev yapan mühendisler ve teknik personel, maaşlarındaki yetersizlik ve mesleki itibar kaybına karşı Ankara’da ses yükseltti. Mühendis TEK-SEN Enerji ve Ulaştırma Sendikaları öncülüğünde Anıtpark’ta düzenlenen mitingde, maaş iyileştirmesi ve Mühendislik Meslek Kanunu talep edildi.

Mühendisler Anıtpark’ta isyan etti: ‘Üreten biz, unutan siz’

Katılımcılar, 'Üreten biz, unutan siz' ve ,'Mühendis burada, itibar nerede' gibi sloganlarla taleplerini dile getirdi. Sendika temsilcileri, yıllar içinde maaşlarının benzer meslek gruplarına kıyasla ciddi oranda gerilediğini vurgularken, kamuda çalışan mühendislerin birçok meslekten daha düşük ücret aldığını ifade etti.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "Kamu mühendisleri ve teknik personeli artık yoksulluğa mahkûm edilmek istemiyor. Bilimin, emeğin ve aklın sesi duyulsun istiyoruz. Bu sessizlik, aslında duyulmayan çığlığımızdır. Mesleki haklarımız için talep ettiğimiz Mühendislik Meslek Kanunu, adil emeklilik koşulları ve mesleki sorumluktuk sigortası bir lütuf değil, zorunluluk olmalı.

Ekran görüntüsü 2025-06-14 162438

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası olarak, mücadelemize ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Tüm kamu mühendislerini ve teknik hizmet çalışanlarını, bundan sonraki süreçte mücadelemizde yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

"SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Güler, kamuda çalışan mühendis maaşlarının çaycı ile aynı olduğunu belirterek “Bizim kimsenin maaşında gözümüz yok. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. 4-5 sene önce maaşlarımız aynı meslek gruplarıyla eşitti. Ancak şu an çok düşük seviyede.” ifadelerini kullandı.

Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy da, kanunlarla kısıtlandıklarını belirtti. Paksoy, “Bizim taleplerimiz görmezden gelindi. ‘Tek meslek grubuna iyileştirme yapamayız’ dendi.

Ekran görüntüsü 2025-06-14 162432

4-5 yıl önce bizim maaşlarımız hakim, savcı, doktor maaşıyla aynı seviyedeydi. Tekil düzenleme yapamayız diyenler onların maaşlarına düzenleme yaptı. Biz de hak ettiğimiz almak ve onlara yapıldığı gibi meslek kanunu yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Mühendisler, seslerini duyurana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

(Nefes)

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'da şimdi de şezlong isyanı! 2 saat için...Bodrum'da şimdi de şezlong isyanı! 2 saat için...
Bu takılara dikkat! İçinden kimyasal çıktıBu takılara dikkat! İçinden kimyasal çıktı

Anahtar Kelimeler:
Mühendis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ordusu alarm verdi: "İran daha şiddetli saldıracak"

Orta Doğu'da füze savaşı! İsrail ordusu alarm verdi: "İran daha şiddetli saldıracak"

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Dubai'de korkutan görüntü! Alev alev yandı

Bodrum'da şimdi de şezlong isyanı! 2 saat için...

Bodrum'da şimdi de şezlong isyanı! 2 saat için...

Bakanlıktan devrim gibi düzenleme!

Bakanlıktan devrim gibi düzenleme!

Mühendisler Anıtpark’ta isyan etti: ‘Üreten biz, unutan siz’

Mühendisler Anıtpark’ta isyan etti: ‘Üreten biz, unutan siz’

Altın ve petrol için 'Dünya kaldırmaz'

Altın ve petrol için 'Dünya kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.