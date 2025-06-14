Mühendisler Anıtpark’ta isyan etti: ‘Üreten biz, unutan siz’

Katılımcılar, 'Üreten biz, unutan siz' ve ,'Mühendis burada, itibar nerede' gibi sloganlarla taleplerini dile getirdi. Sendika temsilcileri, yıllar içinde maaşlarının benzer meslek gruplarına kıyasla ciddi oranda gerilediğini vurgularken, kamuda çalışan mühendislerin birçok meslekten daha düşük ücret aldığını ifade etti.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, "Kamu mühendisleri ve teknik personeli artık yoksulluğa mahkûm edilmek istemiyor. Bilimin, emeğin ve aklın sesi duyulsun istiyoruz. Bu sessizlik, aslında duyulmayan çığlığımızdır. Mesleki haklarımız için talep ettiğimiz Mühendislik Meslek Kanunu, adil emeklilik koşulları ve mesleki sorumluktuk sigortası bir lütuf değil, zorunluluk olmalı.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası olarak, mücadelemize ve sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Tüm kamu mühendislerini ve teknik hizmet çalışanlarını, bundan sonraki süreçte mücadelemizde yanımızda olmaya davet ediyoruz" dedi.

"SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"

Güler, kamuda çalışan mühendis maaşlarının çaycı ile aynı olduğunu belirterek “Bizim kimsenin maaşında gözümüz yok. Biz sadece hakkımız olanı istiyoruz. 4-5 sene önce maaşlarımız aynı meslek gruplarıyla eşitti. Ancak şu an çok düşük seviyede.” ifadelerini kullandı.

Mühendis TEK-SEN Ulaştırma Sendikası Genel Başkanı Cuma Paksoy da, kanunlarla kısıtlandıklarını belirtti. Paksoy, “Bizim taleplerimiz görmezden gelindi. ‘Tek meslek grubuna iyileştirme yapamayız’ dendi.

4-5 yıl önce bizim maaşlarımız hakim, savcı, doktor maaşıyla aynı seviyedeydi. Tekil düzenleme yapamayız diyenler onların maaşlarına düzenleme yaptı. Biz de hak ettiğimiz almak ve onlara yapıldığı gibi meslek kanunu yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Mühendisler, seslerini duyurana kadar eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.

(Nefes)