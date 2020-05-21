Müjde! 1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...

1999 tarihi öncesinde sigortası başlayan vatandaşlar erken emeklilik koşullarından yararlanabiliyor. 3600 günlük prim sayısı emeklilik için yeterli oluyor. Prim ödeme süresini doldurmayan kişiler de kalan prim ödemelerini yaparak emekli olabiliyorlar. Elbette emekli olmak için aranan başka şartlar da var. Peki, nedir o koşullar? İşte en çok merak edilen konuların başında gelen emekli olurken sigorta başlangıcının 1999 tarihinden önce olmasının avantajları…

1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlamış olan kişilerin emekli olabilmesi için;

15 yıllık çalışma süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekir.

1999 tarihinden önce yapılan stajlar sayılmaz.

Sigorta türü fark etmeksizin kişinin herhangi bir prim borcu olmamalı.

Askerliğini 1999 öncesinde yapmış olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine aldırabilirler.

15 yıllık sigortalı olma süresi ve prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarih de emekli olunacak yaş konusunda önem teşkil eder. Kadın ve erkeklerin emekli olacakları yaşlar farklılık gösterir.