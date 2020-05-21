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Müjde! 1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sigorta giriş tarihi, emekliliği etkileyen en önemli unsurlardan biri. Hem emeklilik zamanında hem de emekli maaşında belirleyici oluyor. Son güncellemelere göre 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi yapılmış olan çalışanların bazı avantajları var. Bu avantajlar neler? 1999 öncesinde sigortalı olanlar erken emekli mi oluyor? Maaşları daha mı yüksek? İşte detaylar…

Müjde! 1999'dan önce SGK girişi olanlar 10 yılda emekli oluyor! İşte detaylar...

1999 tarihi öncesinde sigortası başlayan vatandaşlar erken emeklilik koşullarından yararlanabiliyor. 3600 günlük prim sayısı emeklilik için yeterli oluyor. Prim ödeme süresini doldurmayan kişiler de kalan prim ödemelerini yaparak emekli olabiliyorlar. Elbette emekli olmak için aranan başka şartlar da var. Peki, nedir o koşullar? İşte en çok merak edilen konuların başında gelen emekli olurken sigorta başlangıcının 1999 tarihinden önce olmasının avantajları…

1999 YILINDAN ÖNCE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigortası başlamış olan kişilerin emekli olabilmesi için;

15 yıllık çalışma süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin eksiksiz olarak tamamlamış olması gerekir.
1999 tarihinden önce yapılan stajlar sayılmaz.
Sigorta türü fark etmeksizin kişinin herhangi bir prim borcu olmamalı.
Askerliğini 1999 öncesinde yapmış olan erkekler askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine aldırabilirler.
15 yıllık sigortalı olma süresi ve prim günü ödemelerinin tamamlandığı tarih de emekli olunacak yaş konusunda önem teşkil eder. Kadın ve erkeklerin emekli olacakları yaşlar farklılık gösterir.

Kadın çalışanlarda:

24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 52 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 54 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında emekli olabilirler.

Erkek çalışanlarda:

24 Mayıs 2002 ve 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 56 yaşında,
24 Mayıs 2005 ve 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 57 yaşında,
24 Mayıs 2008 ve 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 58 yaşında,
24 Mayıs 2011 ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında gerekli şartları tamamlayanlar 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra gerekli şartları tamamlayanlar 60 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

EMEKLİ OLURKEN 1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLANLARIN AVANTAJLARI

1999 yılından önce sigortası başlayan kişiler diğer sigortalılara göre büyük fırsatlara sahip oluyor.

Sigortalılık süresini ve prim günü şartlarını tamamladıklarında vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunulur.

Aralıksız çalışan sigortalılar 3600 prim günü esasını tamamlamış sayılırlar.

1999 yılı ve öncesinde sigortaya giriş yapmış olanlar sonraki dönemde giriş yapanlara göre daha yüksek maaş alırlar.

1999 ÖNCESİNDE SİGORTALI OLMA DURUMUNA DAHİL OLAN SİGORTA GRUPLARI

4A (eski adıyla SSK)
BAĞKUR (4B)
Emekli Sandığı (4C)
SGK çatısı altında toplanan bu sigorta gruplarından herhangi biri kapsamında 1999 yılı öncesinde sigorta başlangıcı yapılmış olan vatandaşlar, mecburi olan çalışma süresi ve prim günü esasını da tamamlamaları halinde erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.

1999 ÖNCESİNDE SİGORTASI BAŞLAYANLARIN EMEKLİ MAAŞI

2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan çalışanlara göre, 1999 yılı ve öncesinde sigortaya girişi yapılmış olan çalışanların emekli maaşı daha yüksek olacak şekilde belirlendi. Gerekli bütün şartları yerine getirerek emekli olmaya hak kazanmış bir vatandaşın maaşı en az 1600 TL olarak ödeniyor. 2000 yılı ve sonrasında sigortalı olan bir kişi, 1999 yılı ve öncesinde sigortalı olan bir kişiyle aynı koşullarda olması durumunda daha yüksek maaş alamıyor.

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