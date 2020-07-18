Müjde! Eğer SGK girişiniz bu tarihten önceyse erken emekli olacak ve yüksek emekli maaşı alacaksınız!

Emeklilik kriterleri arasında sayılan sigorta başlangıç tarihi, emeklilik zamanını ve miktarını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilecek en önemli değişkendir. Vatandaşların 8 Eylül 1999 ve öncesindeki tarihlerde ilk defa Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek çalışma hayatına başlaması halinde daha avantajlı oldukları bilinen bir gerçektir. 1999 yılı ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanlar emeklilik yasasında yapılan güncellemelerle büyük bir fırsat elde etmiştir. İşte, sigortalı olarak çalışma hayatı belirlenen tarihler arasında başlayanları elde ettiği avantajlar...
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde 2000 yılında getirilen güncellemeler ışığında; sigorta başlangıcı 1999 öncesinde ve sonrasında olanlar şeklinde farklı katmanlara ayrılmıştır. Bu ayrılmanın temel nedeni ise; 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik konusunda diğer yıllarda sigortalandırılanlara göre daha avantajlı olmasıdır. Buna göre; 1999 tarihi ve öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumuna tescil edilenler, erken emeklilik ve maaş miktarı konusunda avantajlıdır.
8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlayanlar yaş engeline takılmadan erken emekli olabilirler. Erken emeklilik konusunda kişilere 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamaları halinde de hak verilmiştir.
1999 tarihi ve öncesinde ilk defa sigortalandırılanların emekli maaşlarının oranları 2000 yılında sigortaları başlayanlarla kıyaslandığında daha yüksektir.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı yapılanların emekli olabilmesi için gerekli olan koşullar belirlenmiştir.
İlk adımda sigorta başlangıç tarihinin 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesine ait olması gerekir. Staj başlangıcı, sigorta başlangıç tarihi kapsamında değerlendirilmez.
1999 tarihi ve öncesinde sigortalandırılanlar 3600 günlük prim ödemesi ve 15 yıllık hizmet süresi şartlarını tamamlamalıdır.
Sigortalı vatandaşların uzun ya da kısa vadeli prim ödemeleri 4A, 4B ve 4C sigortalılık statüsünde değerlendirilerek yatırılmalıdır. Kişilerin SGK'ya borcunun olmaması gerekir.
Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın kadın işçilerin 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 günlük prim ödemesi şartlarının tamamlanmasının sonrasında yaş kriterlerine bakılır. Belirlenen iki şartı yerine getirmesinin ardından kadın sigortalıların emeklilik yaşları da şu şekildedir:
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24.04.2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Sigortalılık statüsüne bakılmaksızın erkek işçilerin 15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 günlük prim ödemesi şartlarının tamamlamasının sonrasında yaş kriterlerine bakılır. Belirlenen iki şartı yerine getirmesinin ardından erkek sigortalıların emeklilik yaşları da belirlenmiştir:
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24.04.2011-23.05.2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24.05.2014 tarihinden sonra 60 yaşında
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin emeklilik maaşları hizmet süresinin geçtiği yılların yoğunluğuna göre belirlenir. 31.12.199 tarihinden önce çalışma hayatına başlayarak emekliliği hak edenler en az 1600 TL emekli maaşı alırlar.
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