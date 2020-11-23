FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı

Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.11.2020 10:12 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle vergi dairelerine gitmeden başvuru yapılması imkanı getirdi. Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.

Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti.

Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.

Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

MASKESİZ BAŞVURU İMKANI

Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

Vatandaşlara bu imkanın anlatılması için Başkanlık tarafından afiş gibi görsel materyaller de hazırlanırken, bu görsellerde "Yapılandırma başvurularınızı maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi İnteraktif Vergi Dairesi" ifadeleri yer aldı.

Kurum, dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu günlerde vergi dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru ve ödeme koşulları ile başvuru ve ödeme süresi gibi konularda da vatandaşları uzaktan bilgilendirecek. Bu amaçla, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezinden bilgi alınabilecek.

Vergi ve cezalar, motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, öğrenim ve katkı kredisi ile idari para cezası gibi çok sayıda borç online olarak yapılandırabilecek.

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsarken, imkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021'e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.

Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12, 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Gümüş yükselişte!Gümüş yükselişte!
SGK'dan 801 TL'lik cenaze yardımı desteği!SGK'dan 801 TL'lik cenaze yardımı desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
1 kişi pozitif çıkınca 14 bin kişi zorla karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan aşıyla ilgili önemli açıklama
Altın yükselişle devam ediyor!
Altın yükselişle devam ediyor!
Dolar yükselişte!
Dolar yükselişte!
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
Çatıda para kazanıyor! Ömür boyu fatura ödemeyecek
Çatıda para kazanıyor! Ömür boyu fatura ödemeyecek
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
İki perakende devi iflas etti
İki perakende devi iflas etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Okuyucu Yorumları 3 yorum
vatandaş diyor"ben hadımım"..devlet soruyor "oğlun,kızın nasıl"...
vatandaş için çok çok kolaylık...hakkınızı nasıl öderiz bilmem...
Millet para yok diyor, internetten ödeyin deniyor::))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
TÜBİTAK personel alımı 2020 başvurusu... TÜBİTAK, BİLGEM'e 105 personel alıyor! TÜBİTAK alım şartları nedir?
TÜBİTAK, BİLGEM'e 105 personel alıyor!
Atanamayan öğretmen, panellerinden elektrik üretip fazlasını satıyor
Çatıda para kazanıyor! Ömür boyu fatura ödemeyecek
Faiz artırımı sonrası gümüş fiyatı... 23 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! Gram gümüş ne kadar, yükselir mi?
Gümüş yükselişte!
2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?
Binlerce bekçi alımı yapılacak!
Jandarma astsubay alımları 2020... Jandarma astsubay alımları ne zaman? J. astsubay ne iş yapar? Jandarma astsubay maaşları, başvuru şartları!
Jandarma astsubay alımları olacak mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.