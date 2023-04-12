Mülakat kalktı mı? Kamuda işe alım ve öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim beyannamesinde açıkladı

Kamu kurumları işçi alımında mülakat konusuna ilişkin açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen program kapsamında AK Parti'nin seçim beyannamesinde konuya ilişkin ayrıntıları aktardı. Birçok kişi internette "Mülakat kalktı mı?" sorusunu araştırıyor. Peki, kamuda işe alım ve öğretmen atamalarında mülakat kalkıyor mu?

MÜLAKAT KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde kamuda işe alım süreci hakkında önemli bir bilgi paylaştı.

KAMUDA MÜLAKAT KALKIYOR MU?

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.

