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Mülkiyetinin tamamı Hazine'ye aitti! Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 dev şirket satışa çıktı... Teminat bedeli 150 milyon lira

07.01.2025 10:28
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Hazine'nin mülkiyetinde bulunan Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Serko Yay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin payları satışa çıkarıldı.

Mülkiyetinin tamamı Hazine'ye aitti! Resmi Gazete'de yayımlandı: 2 dev şirket satışa çıktı... Teminat bedeli 150 milyon lira

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde yüzde 100 olarak bulunan Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ ve Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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150 MİLYON LİRA TEMİNAT YATIRMASI GEREKİYOR

Muhammen bedeli 2 milyar 900 milyon lira olarak belirlenen Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 150 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor.
Muhammen bedeli 800 milyon lira olarak belirlenen Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 40 milyon lira teminat yatırılması isteniyor.

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24 ŞUBAT 2025'E KADAR TEKLİFLER ZARFLA VERİLECEK

İhalelere katılabilmek için 24 Şubat 2025 saat 16.30'a kadar kapalı teklif zarflarını verilmesi gerekirken, Serko Yay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesi 25 Şubat 2025 saat 10.00'da, Boyçelik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ihalesi 26 Şubat 2025 saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete tmsf
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