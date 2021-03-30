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Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte eski TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın hayatı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 01:02 | Son Güncelleme

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya gündemde en çok aranan isimlerden biri oldu. Resmi Gazete’de yer alan kararın ardından vatandaşlar arama motorları üzerinden Murat Çetinkaya kimdir ve kaç yaşındadır? sorularına yanıt arıyor. İşte, eski TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya’nın hayatı…

Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte eski TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın hayatı

TCMB eski Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete’de görevden alındığı duyurulan Murat Çetinkaya’nın aslen nereli ve kaç yaşında olduğu gündemde en çok merak edilen sorular arasında. Peki, Murat Çetinkaya kimdir? İşte, ayrıntılar…

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

Murat Çetinkaya 1976 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, ve Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden çift anadal programı ile mezun olan Çetinkaya, yine Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Aynı üniversite uluslararası finans, ekonomi, politika konularında doktora tez çalışmaları yapan Murat Çetinkaya, Albaraka Türk Katılım Bankasında, bankacılık hayatına başladı. Uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında farklı alanlarda görev alan Çetinkaya, 2003 yılında Türkiye Halk Bankasında Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi.

Murat Çetinkaya, 2008 - 2012 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'de Hazine, Uluslararası Bankacılık ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Çetinkaya daha sonra 29 Haziran 2012'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevine getirildi. 2016 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığına getirildi. 30 Mart tarihinde yayınlanan ve Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Murat Çetinkaya, TCMB Başkan Yardımcısı görevinden alınmış ve yerine Mustafa Duman atanmıştır.

Ekran Resmi 2021-03-30 01.02.07


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