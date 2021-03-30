Murat Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte eski TCMB Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın hayatı

TCMB eski Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete’de görevden alındığı duyurulan Murat Çetinkaya’nın aslen nereli ve kaç yaşında olduğu gündemde en çok merak edilen sorular arasında. Peki, Murat Çetinkaya kimdir? İşte, ayrıntılar…

MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?

Murat Çetinkaya 1976 yılında Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü, ve Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden çift anadal programı ile mezun olan Çetinkaya, yine Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı.

Aynı üniversite uluslararası finans, ekonomi, politika konularında doktora tez çalışmaları yapan Murat Çetinkaya, Albaraka Türk Katılım Bankasında, bankacılık hayatına başladı. Uluslararası bankacılık ve hazine alanlarında farklı alanlarda görev alan Çetinkaya, 2003 yılında Türkiye Halk Bankasında Uluslararası Bankacılık ve Yapılandırılmış Finansman Daire Başkanı ve Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi.