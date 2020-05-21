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MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimi piyasa beklentileriyle son derece uyumlu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 16:56 | Son Güncelleme

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faiz oranını yüzde 8,25 seviyesine çekmesinin piyasa beklentileriyle son derece uyumlu olduğunu ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Faiz indirimi piyasa beklentileriyle son derece uyumlu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19'un reel sektör üzerindeki en belirgin etkilerinden birinin firmaların likidite ihtiyaçlarının artış kaydetmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda ekonomi yönetimlerince alınan tedbir ve teşvikler çerçevesinde, firmaların nakit akışının korunmasına yönelik ciddi adımlar atıldığını aktaran Kaan, "TCMB'nin bugün yapmış olduğu indirimle birlikte politika faiz oranını yüzde 8,25 seviyesine çekmesi, piyasa beklentileriyle son derece uyumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, içinde bulunulan sürecin hassasiyeti göz önüne alındığında, parasal genişlemenin piyasalar için zaruri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Henüz geçtiğimiz yılın temmuz ayında yüzde 24 seviyesindeyken bugün itibariyle yüzde 8,25 seviyesine kadar gerileyen politika faizi, böylece iş dünyası adına umut verici bir seyir izlemiştir.

MÜSİAD olarak beklentimiz; Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde de piyasaların beklentileriyle uyumlu tavrını sürdürmesi ve bunun hem kamu hem de özel bankaların işlemlerine hızlı bir şekilde yansımasıdır."

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen kaç para alıyorsun mesela onu söylede bilelim bu uyumun nereden geldiğini . Nasıl fikir ?
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