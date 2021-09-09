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Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

09.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle aldıkları boykot kararını uygulamaya başladı. İnşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu. Tonu 300 lira olan çimento fiyatlarının 500 liraya çıktığını belirten İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin eylem yapacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada belirtmişti.

Müteahhitlerden boykot kararı: İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu, çimento fiyatlarındaki yükselişten şikayetçi olduklarını ve çözüm beklediklerini belirtmişti. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik olmazsa, eylem yapacaklarını açıklamalarının ardından bugünden itibaren inşaatları durdurma kararı aldılar.

İNŞAATLAR 24 EYLÜL'E KADAR DURACAK

İnşaat sektörünün temel iki maddesi demir ve çimentoda bir yılda yüzde 200’e varan zamlara müteahhitlerden tepki geldi. Müteahhitlerden boykot kararı alarak bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar inşaatları durdurdu.

İMKON İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, inşaat sektörünü en çok etkileyen girdi mamullerinin başında çimentonun olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada "Çimento sektöründe fahiş oranlara varan azmnların yapılması, sektör ve kamu adına artık kabul edilemez seviyeye ulaşmıştır" denildi.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı ile yapılan görüşmelerden olumlu bir netice alınmadığı belirtilen açıklamada, "Tekelci fiyat uygulaması ve keyfiyete bağlı zamlar bardağı tarşıran son damla olmuştur" ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, inşaatlar bugünden itibaren 24 Eylül'e kadar durduruldu.

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ÇİMENTO FİYATLARI ARTTI

Tonu 300 lira olan çimento fiyatlarının 500 liraya çıktığını belirten İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, müteahhitlerin eylem yapacağını geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada belirtmişti.

Daha önce benzer bir durumu demir üreticileri ile yaşadıklarını ve bakanlıkların da müdahalesi ile bir fiyat artışında anlaştıklarını söyleyen Tellioğlu şöyle konuştu:

Demirciler 750 dolar fiyat koyunca oturduk bu zamları hesapladık ve fiyatı 670 dolara çekebildik. Aynı anlaşmayı çimentocularla da yapmak istiyoruz. Yoksa sektörün dayanacak gücü kalmadı çimentocuların maliyetlerinde de artış var bunu kabul ediyoruz ama ana girdilerini yüzde 200 zam yapacak kadar etkilemedi bu artış. Burada bir fırsatçılık seziyoruz.

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