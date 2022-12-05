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Mutfakta zam şampiyonu oldu! Enflasyon rakamları sonrası ortaya çıktı: Fiyatı en fazla artan ürün tereyağı

05.12.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geçtiğimiz hangi ürüne ne kadar zam geldiği, fiyatların ne kadar gerilediği de belli oldu. Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,58 ile tereyağı oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 5,5'lik gerilemeyle çocuk giyim ürünlerinde oluştu.

Mutfakta zam şampiyonu oldu! Enflasyon rakamları sonrası ortaya çıktı: Fiyatı en fazla artan ürün tereyağı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

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TERAYAĞI FİYATLARI PEYNİRİ SOLLADI

Beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünler kırmızı etin kilogram fiyatını geride bırakmıştı. Ancak süte gelen zamlar sonrası bir üründe daha dikkat çeken artış yaşandı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte Kasım ayında fiyatı artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, fiyatı en çok artan ürün yüzde 17,58 artışla tereyağı oldu. En çok ucuzlayan ürün ise yüzde 5,5'lik gerilemeyle çocuk giyim ürünlerinde oluştu. Fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti:

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"Tereyağı yüzde 17,58, taze süt yüzde 15,71, peynir yüzde 15,05, alkolsüz içecekler ve konsantre içecekler yüzde 14,02, sebze yüzde 13,26, pirinç yüzde 10,87, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 8,28, kuru sebze yüzde 8,24, makarna çeşitleri yüzde 7,80, taze meyveler yüzde 5,61."

FİYATI EN UCUZLAYAN ÇOCUK GİYİM ÜRÜNLERİ

En çok ucuzlayan ürünler ise "Çocuk giyim yüzde 5,5, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 2,18, kadın giyim yüzde 2,14, erkek giyim yüzde 1,66, veri işlem ekipmanı yüzde 1,47, elektriksiz mutfak eşyaları ve ev gereçleri yüzde 0,97, şeker yüzde 0,89, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 0,20, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 0,13, dana eti yüzde 0,16" şeklinde gerçekleşti.


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