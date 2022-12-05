Dilimi 20 liraları buldu kilosu 695 TL'ye kadar yükseldi! 'Alamıyoruz sadece kokluyoruz gramı bile altın değerinde...'

Tadına bakmak bile paratla! Fiyatlar zamlanınca esnaf eski alışkanlıklardan vazgeçti. Daha önce pastırma almak isteyen vatandaşlar tadım yapabiliyordu. Pastırmanın kilogram fiyatının 695 TL seviyelerine gelmesiyle birlikte bu da artık imkansız hale geldi.

TADIM DEVRİ SONA ERDİ! 'SADECE KOKLUYORUZ...'

Show Haber'e konuşan bir vatandaş, 'Pastırmanın kilosu olacak gibi değil. Gramı bile neredeyse altın değerinde. Alamıyoruz sadece yanından geçerken kokluyoruz.' dedi.

Esnaf ise daha önce tadım yaptırdığını fakat artan fiyatlardan sonra iki kişiye tadım yaptırsa bunun 50 TL'ye karşılık geldiğinden yakındı.



