Mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan ne anlama geliyor?

Mutlak butlan ne anlama geliyor? Siyasi hareketlilikler sonrası gündeme gelen mutlak butlan kavramı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Mutlak butlan kararı hangi durumlarda geçerli oluyor?

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren, kendiliğinden ve herkes tarafından ileri sürülebilecek şekilde hükümsüz olması halidir. Bu tür işlemler, kanunun emredici hükümlerine aykırılık, ahlaka ya da kamu düzenine aykırılık gibi ağır sakatlıklar içerdiğinden dolayı geçerli bir şekilde doğmaz; adeta hukuk dünyasında hiç var olmamış sayılır.

Bu geçersizlik türü, mahkeme kararı olmasa bile geçerlidir ve ilgililer bu durumu her zaman ileri sürebilirler. Hakim de re’sen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadır. Mutlak butlanla sakatlanmış bir işlem, ne taraflar arasında ne de üçüncü kişiler nezdinde hüküm ve sonuç doğurmaz.

MUTLAK BUTLAN HANGİ HALLEDER SÖZ KONUSUDUR?

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda belirtilen bazı özel durumlar mutlak butlan kapsamına girer. Bunlar arasında:

Kanunun emredici hükümlerine aykırılık, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık, hukuki ehliyetsizliğe rağmen yapılan işlemler, konusu imkansız veya suç teşkil eden sözleşmeler yer almaktadır.