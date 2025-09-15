FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan ne anlama geliyor?

Mutlak butlan nedir? sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Hukukun farklı dallarında sıkça kullanılan ancak son zamanlarda siyaset gündemiyle anılan mutlak butlan hangi durumlarda ortaya çıkar? İşte mutlak butlanla ilgili bilinmeyenler...

Mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan ne anlama geliyor?
Ufuk Dağ

Mutlak butlan ne anlama geliyor? Siyasi hareketlilikler sonrası gündeme gelen mutlak butlan kavramı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Mutlak butlan kararı hangi durumlarda geçerli oluyor?

Mutlak butlan ne demek? Mutlak butlan ne anlama geliyor? 1

MUTLAK BUTLAN NEDİR?

Mutlak butlan, hukuki bir işlemin baştan itibaren, kendiliğinden ve herkes tarafından ileri sürülebilecek şekilde hükümsüz olması halidir. Bu tür işlemler, kanunun emredici hükümlerine aykırılık, ahlaka ya da kamu düzenine aykırılık gibi ağır sakatlıklar içerdiğinden dolayı geçerli bir şekilde doğmaz; adeta hukuk dünyasında hiç var olmamış sayılır.

Bu geçersizlik türü, mahkeme kararı olmasa bile geçerlidir ve ilgililer bu durumu her zaman ileri sürebilirler. Hakim de re’sen (kendiliğinden) dikkate almak zorundadır. Mutlak butlanla sakatlanmış bir işlem, ne taraflar arasında ne de üçüncü kişiler nezdinde hüküm ve sonuç doğurmaz.

MUTLAK BUTLAN HANGİ HALLEDER SÖZ KONUSUDUR?

Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda belirtilen bazı özel durumlar mutlak butlan kapsamına girer. Bunlar arasında:

Kanunun emredici hükümlerine aykırılık, ahlaka ve kamu düzenine aykırılık, hukuki ehliyetsizliğe rağmen yapılan işlemler, konusu imkansız veya suç teşkil eden sözleşmeler yer almaktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her ay maaştan kesilecek! Parayı çekmek için gereken koşullar ortaya çıktıHer ay maaştan kesilecek! Parayı çekmek için gereken koşullar ortaya çıktı
15 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları15 Eylül Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Anahtar Kelimeler:
Hukuk mutlak butlan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.