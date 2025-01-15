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MYNET ÖZEL| Eğitim masrafı değil 'milyonluk' yatırım! Özel okul fiyatları arttıkça arttı fahiş olmaktan bile çıktı... Eğitim Uzmanı İlhan Sevin tek tek anlattı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.01.2025 13:15
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MYNET ÖZEL| Bazı özel okulların ücretleri, yüzde 54.8'lik zamla milyonları bulacak! Eğitim Uzmanı İlhan Sevin, aileleri zor durumda bırakan bu fahiş artışları ve ek masrafları Mynet’e anlattı. Öğrencilerin geleceği için yapılan bu "yatırım", artık pek çok aile için sürdürülemez hale geldi.

MYNET ÖZEL| Eğitim masrafı değil 'milyonluk' yatırım! Özel okul fiyatları arttıkça arttı fahiş olmaktan bile çıktı... Eğitim Uzmanı İlhan Sevin tek tek anlattı
Mynet Özel Haber

MYNET ÖZEL| Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığı değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylelikle özel okulların önümüzdeki yıl uygulayabilecekleri en yüksek zam oranı da belli oldu. Yeni düzenlemede, "Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz" ifadesine yer verildi. Ancak hali hazırda yüksek fiyatlı okulların ücretlerinin milyonları bulacağı konuşuluyor.

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Konuya ilişkin Mynet'e konuşan Eğitim Uzmanı İlhan Sevin özel okul ücretlerindeki fahiş artışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sevin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği tarafından formüle göre özel okulların gelecek eğitim-öğretim yılında yapabileceği en yüksek zam oranı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE oranlarının toplamının yarısına 5 puan eklenerek belirlendiğini belirterek "Pandemiyle birlikte ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle özel okul ücretlerindeki artış oranları da dengesizlik yaşandı. Artış oranları normal enflasyon koşulları sağdaki gerçekliğe uygun olarak belirlenmeli. Çünkü genelde özel okula gönderen belli bir kesim. Beyaz yakalılar ya da ticaretle uğraşan hali vakti yerinde olan aileler çocuklarını özel okullara gönderiyor. Tabii çok değişik segmentlerinde özel okullar da söz konusu. 200 bin TL'ye 300 bin TL'ye özel okul da var, 1 milyon 2 milyon civarında özel okullar da var. Bu artış oranları neye göre yapılmalı? Bununla alakalı bakanlığın bir ücret artış oranı söz konusu. Yıllık ÜFE ve TÜFE toplamı +5 puana göre yapılıyor, enflasyon rakamına göre yapılıyor." dedi.

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SADECE OKUL MASRAFI DEĞİL GİYSİSİ, SERVİSİ YEMEĞİ...

2025-2026 eğitim öğretim yılı için özel okul ücretleri MEB tarafından yapılan düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim yılına göre en fazla yüzde 54,8 oranında artırılabilecek. Ancak masraflar bununla da sınırlı değil. Bu konuya da değinen Sevin, "Ek kalemler de var. Servis ücretleri, kıyafet gibi ek kalemler olduğu için oradaki atışlar da çok fazla olabiliyor. Açıkçası bu konuda özel okulların daha temkinli olması gerekiyor yani bütün özel okullara elbette suçlayamayız. Gerçekten piyasadaki gerçek enflasyon rakamlarına göre ücret artışı yapan özel okullar da söz konusu, gerçekten çok fahiş fiyatlarla öğrenci alan özel okullarda söz konusu." şeklinde konuştu.

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"OKULLAR DA OLUMSUZ ETKİLENİR"

Özel okullardaki fahiş fiyat artışının okulları da olumsuz etkileyebileceğine değinen Sevin, "Bu okullar için de bir handikap olabilir. Şimdi öğrenci bulabilirler ama özel okullara karşı olan algıda da bir olumsuzluk söz konusu olabilir. Yani insanlar farklı bir alternatif buldukları zaman oraya yönelirler. Devlet okullarındaki derslik başına düşen öğrenci sayısı olması, 'nitelikli' ya da 'niteliksiz' okullar olması ile bielikte aileler de çocuklarını daha güvenli okullara göndermek istiyorlar bu nedenle özel okullara yöneliyorlar. Anaokulundan liseye kadar bir veli, çocuğunu özel okula göndermek kararı aldığı zaman inanılmaz rakamlara vardı bu ücretler. Bu nedenle şöyle düşünmeye başladı aileler 'Acaba özel okula değil ya farklı daha uygun bir okula göndersek ya da devlet okuluna göndersek çocuğumuz daha farklı bir yatırım mı yapsak?' gibi çözüm önerileri son zamanlarda velilerde artmaya başladı. Bu özel okul sektörüne de zarar verebilir. İnsanlar artık beyaz yakalı işte eşler karı kocalar bile çocuklarını özel okula göndermekte zorluk yaşıyorlar. Bu öğrenci sayısı aile içinde 2-3 olunca daha da zorluk yaşıyorlar. Benim çevremde var beyaz yakalı eşler. İkinci çocuklarını özel okula gönderemeyecek duruma geldiler. Bu özel okul sektörüne de zarar verebilir." açıklamasında bulundu.

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"AİLELER YATIRIM YAPMAYA YÖNELİYOR"

Sevin sözlerinin devamında, "Aileler 'Yani biz bu kadar parayı vereceğiz tamam. Çocuğumuzun eğitimi önemli geleceği önemli ama daha farklı yatırım yaparız çocuğumuza' demeye başladılar. Çünkü yurt dışında özellikle Almanya , İtalya gibi ülkelerde devlet okullarında öğrenci ücretsiz okuyabiliyor. Böyle olunca da bu yabancı dili dışardan aldırsak, sosyal etkinliklerinde yaptırsak hatta özel ders öğretmeni tutsak bile bu rakamların altında kalıyor düşüncesi de olgunlaşmaya başladı. Bence bu fahiş fiyatlı üç beş özel okulun frene basması gerekir. Daha temkinli, daha gerçekçi bir fiyat artışında bulunmaları gereki. Diğer durumda kendilerine zarar verebilirler. Tabii en başta zarar ailelere oluyor. Çocuklarına özel eğitim aldırmak isteyen aileler bütçelerin buna göre ayarlamak zorunda kalıyorlar. Onların işleri de çok zor." dedi.

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"ZAM ORANI GERÇEK ENFLASYON RAKAMLARI İLE ÖRTÜŞÜRSE SIKINTI OLMAYACAKTIR"

Ek kalemler, yeni gelen zamlar derken cepten çıkan paranın haddi hesabı olmayınca Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemelerle fahiş fiyat ve ek ödemelerin önüne geçmek için düğmeye bastığını belirten Sevin, "Bakanlık zaten bir düzenleme yaptı. Artık yayın ücretleri ayrı bir kalem olarak alınmayacak, ücret ilanları web sitelerinden ilan edilecek, valiliklerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden verilen hesap numaralarına aileler eğitim ücretlerini yatıracaklar. Burada bir denetim mekanizması olacak. Bu kuralar çerçevesinde olursa, ücretler gerçek enflasyon rakamları ile örtüşürse o zaman sıkıntı olmayacaktır. Ama dediğim gibi fahiş artışlar hem başta çocuklarına özel eğitim aldırmak isteyen ailelere sonra da özel okul sektörüne zarar verebilir." sözleriyle son durumu aktardı.

Hissenet
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