MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış: ‘Merkez Bankası hükümetin bunu demesinden korkuyor'

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamalar ekonomi kulislerini hareketlendirdi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle başta asgari ücret olmak üzere emekli ve memur maaş zamlarına yönelik beklenti de yükseldi.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin Merkez Bankası enflasyon raporunun ardından Mynet'e önemli açıklamalarda bulundu. Alkin, Merkez Bankası'nın yaptığı son açıklamalarıyla adeta "İmdat çağrısında" bulunduğunu söyleyerek faiz oranları, enflasyon tahmini ve asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ 2025'TE DE SÜRECEK

Yapılan değişikliğin yetersiz kaldığını belirten Alkin, 2025 yılında da enflasyon tahminlerinin sürekli değişeceğini aktararak, "Merkez Bankası'nın neden iddiacı hedefler açıkladığını anlamakta güçlük çekiyorum. Merkez Bankası bir anlamda piyasaların yön göstericisi. Merkez Bankası'nın asıl görevi rasyonel beklentileri kırmak değil; en rasyonel hedefi söylemek" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın en kısa sürede gerçekçi öngörülerde bulunması gerektiğinin altını çizen Alkin, yöneticileri için şu sözleri kullandı:



"İddialı hedefler koyuyorlar ama bu işte tecrübeli olmak gerekiyor. Baktığımızda Merkez Bankası'nın yöneticilerinin geçmişi merkezcilikten gelmiyor, böyle bir tecrübeleri yok"

"VATANDAŞ 2025 YILINDA YÜZDE 50 ENFLASYON YAŞAYACAK"

2025 yıl sonu enflasyon tahminini de açıklayan Alkin, "Yüzde 25 ile yüzde 35 arasında çok geniş bir bantta bekliyorum. Ama vatandaşın 2025 yılında yaşayacağı enflasyon yüzde 50 civarında olacak. 2025 herkes için zor bir yıl olacak" dedi.

MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDAN 'KORKUYOR'

Ekonomi yöneticilerinin uyguladığı politikalar ile enflasyonu düşüremeyeceklerini anladıklarını aktaran Alkin, Merkez'in "İmdat çağrısında" bulunduğunu belirtti. Alkin, "Merkez Bankası, hükümetin uygulanan ekonomi politikasına rağmen enflasyonun düşmediğini görüp, 'Biz daha fazla oy kaybına razı değiliz. Asgari ücret ve emekli maaşlarını bir düzenleyelim' demesinden korkuyor" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ‘AÇLIK SINIRI’ VURGUSU

Alkin, ayrıca asgari ücretin enflasyonu tetiklemediğini aktardı ve, "Merkez Bankası'nın asgari ücrete olan zammın aslında enflasyona sebep olmadığına dair çalışması var" ifadelerini kullandı.

Alkin, asgari ücret için şu açıklamaları yaptı:



"Benim istediğim asgari ücret ile açlık sınırı arasında bir makasın oluşması. Sürekli asgari ücreti artırıp açlık sınırının onu yakaladığı ve asgari ücreti geçtiği bir süreç var. Bunu artık bırakmalıyız. Çünkü enflasyonun sebepleri ile uğraşacağımıza sonuçları ile uğraşıyoruz"

“ERKEN BİR FAİZ İNDİRİMİ KENDİ AYAĞINA SIKMAK OLUR”

21 Kasım'da açıklanacak olan politika faiz kararı için de Alkin, Merkez Bankası'nın "hiçbir şey yapamayacağını" belirtti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz düşüşü yapacağını tahmin etmiyorum. Ocak ayına kayacaktır. Erken bir faiz indirimi kendi ayağına sıkma olur"

İŞTE GÜNCEL ENFLASYON TAHMİNİ TABLOSU

2024 Enflasyon tahmini: Yüzde 44

2025 Enflasyon tahmini: Yüzde 21

2026 enflasyon tahmini: Yüzde 12