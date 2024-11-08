FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış: ‘Merkez Bankası hükümetin bunu demesinden korkuyor'

MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış: ‘Merkez Bankası hükümetin bunu demesinden korkuyor'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.11.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yükselterek yüzde 44 olarak açıklamasının ardından milyonlarca asgari ücretli, emekli ve memur zam oranlarını yeniden hesaplamaya başlarken uzmanlardan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin Mynet'e yaptığı açıklamada 2025’in enflasyon açısından zor bir yıl olacağını belirterek Merkez Bankası’nın hükümetin yapacağı asgari ücret ve emekli maaşı hamlesinden ‘korktuğunu’ söyledi.

MYNET ÖZEL | Enflasyon tahmini tüm hesapları değiştirdi! Asgari ücret için ezber bozan çıkış: ‘Merkez Bankası hükümetin bunu demesinden korkuyor'
Mynet Özel Haber

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamalar ekonomi kulislerini hareketlendirdi. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesi nedeniyle başta asgari ücret olmak üzere emekli ve memur maaş zamlarına yönelik beklenti de yükseldi.

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin Merkez Bankası enflasyon raporunun ardından Mynet'e önemli açıklamalarda bulundu. Alkin, Merkez Bankası'nın yaptığı son açıklamalarıyla adeta "İmdat çağrısında" bulunduğunu söyleyerek faiz oranları, enflasyon tahmini ve asgari ücret zammı ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

iStock-1478375155

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ 2025'TE DE SÜRECEK

Yapılan değişikliğin yetersiz kaldığını belirten Alkin, 2025 yılında da enflasyon tahminlerinin sürekli değişeceğini aktararak, "Merkez Bankası'nın neden iddiacı hedefler açıkladığını anlamakta güçlük çekiyorum. Merkez Bankası bir anlamda piyasaların yön göstericisi. Merkez Bankası'nın asıl görevi rasyonel beklentileri kırmak değil; en rasyonel hedefi söylemek" şeklinde konuştu.

Merkez Bankası'nın en kısa sürede gerçekçi öngörülerde bulunması gerektiğinin altını çizen Alkin, yöneticileri için şu sözleri kullandı:

"İddialı hedefler koyuyorlar ama bu işte tecrübeli olmak gerekiyor. Baktığımızda Merkez Bankası'nın yöneticilerinin geçmişi merkezcilikten gelmiyor, böyle bir tecrübeleri yok"

iStock-1442778267

"VATANDAŞ 2025 YILINDA YÜZDE 50 ENFLASYON YAŞAYACAK"

2025 yıl sonu enflasyon tahminini de açıklayan Alkin, "Yüzde 25 ile yüzde 35 arasında çok geniş bir bantta bekliyorum. Ama vatandaşın 2025 yılında yaşayacağı enflasyon yüzde 50 civarında olacak. 2025 herkes için zor bir yıl olacak" dedi.

MERKEZ BANKASI ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMINDAN 'KORKUYOR'

Ekonomi yöneticilerinin uyguladığı politikalar ile enflasyonu düşüremeyeceklerini anladıklarını aktaran Alkin, Merkez'in "İmdat çağrısında" bulunduğunu belirtti. Alkin, "Merkez Bankası, hükümetin uygulanan ekonomi politikasına rağmen enflasyonun düşmediğini görüp, 'Biz daha fazla oy kaybına razı değiliz. Asgari ücret ve emekli maaşlarını bir düzenleyelim' demesinden korkuyor" şeklinde konuştu.

iStock-1414584372

ASGARİ ÜCRET İÇİN ‘AÇLIK SINIRI’ VURGUSU

Alkin, ayrıca asgari ücretin enflasyonu tetiklemediğini aktardı ve, "Merkez Bankası'nın asgari ücrete olan zammın aslında enflasyona sebep olmadığına dair çalışması var" ifadelerini kullandı.

Alkin, asgari ücret için şu açıklamaları yaptı:

"Benim istediğim asgari ücret ile açlık sınırı arasında bir makasın oluşması. Sürekli asgari ücreti artırıp açlık sınırının onu yakaladığı ve asgari ücreti geçtiği bir süreç var. Bunu artık bırakmalıyız. Çünkü enflasyonun sebepleri ile uğraşacağımıza sonuçları ile uğraşıyoruz"

merkez-2

“ERKEN BİR FAİZ İNDİRİMİ KENDİ AYAĞINA SIKMAK OLUR”

21 Kasım'da açıklanacak olan politika faiz kararı için de Alkin, Merkez Bankası'nın "hiçbir şey yapamayacağını" belirtti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz düşüşü yapacağını tahmin etmiyorum. Ocak ayına kayacaktır. Erken bir faiz indirimi kendi ayağına sıkma olur"

İŞTE GÜNCEL ENFLASYON TAHMİNİ TABLOSU

2024 Enflasyon tahmini: Yüzde 44
2025 Enflasyon tahmini: Yüzde 21
2026 enflasyon tahmini: Yüzde 12

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon asgari ücret 2025 Mynet Özel
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Salim Güran'ın karısından 'aldatma' sorusuna ilginç yanıt

Tacizci doktor açığa alındı

Tacizci doktor açığa alındı

Çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

Çok konuşulacak asgari ücret yorumu!

Enflasyon tahmini sonrası her şey değişti! Memur ve emeklinin zam hesabı...

Enflasyon tahmini sonrası her şey değişti! Memur ve emeklinin zam hesabı...

Ölümcül tehlike tespit edildi! 100 binden fazla aracı kapsıyor

Ölümcül tehlike tespit edildi! 100 binden fazla aracı kapsıyor

Borsada Ekim'den sonra böylesi ilk kez oluyor!

Borsada Ekim'den sonra böylesi ilk kez oluyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.