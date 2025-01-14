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MYNET ÖZEL | Milyonlarca çalışan kadını yakından ilgilendiriyor! Faizsiz kredi, doğum yardımları sonrası 3 yeni paket daha yolda! Doğum izni artacak mı?

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
14.01.2025 11:17
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de gerçekleşen programda yeni evlenecek gençleri destekleyecek ekonomik modelleri duyurdu. Evliliğe ilk adımı atacak gençlere 48 ay vadeli, 2 sene geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği geldi! Bu destek şehir ayırt etmeksizin 81 ilde uygulanacak. Çalışan kadınların doğurganlık oranını artırmak adına yeni destek paketleri de yolda! Mynet'in özel haberi...

MYNET ÖZEL | Milyonlarca çalışan kadını yakından ilgilendiriyor! Faizsiz kredi, doğum yardımları sonrası 3 yeni paket daha yolda! Doğum izni artacak mı?
Mynet Özel Haber

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle dün bir program hazırladı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin önemine vurgu yaparak gençleri evliliğe teşvik etmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş'ın ardından sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan da çoşkulu kalabalığa hitap ederken önce dijital platformların aileyi hedef alan yapımlarını eleştirdi sonra bu yapımlarla mücadele edeceklerini net bir şekilde dile getirdi! Erdoğan, gençlere faizsiz kredi verileceğini de müjdeledi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ!

Aile ve Gençlik Fonu, daha önce deprem bölgesind başlattığı gençlere faizsiz krediyi 81 ile yayıyor. 48 ay vadeyle 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL kredi desteği sağlanacak. Krediden yararlananaların yaşının 29'u geçmemesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca; "Yeni doğacak ilk çocuk için doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca 2. çocuk için her az 1500 lira, 3'üncü ve sonraki çocuklar için 5 bin lira çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. 2 ve diğer çocuklar için vereceğimiz çocuk yardımlarını annelerin hesaplarına yatıracağız." ifadelerini kullandı!

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ÇALIŞAN KADINLAR DİKKAT! DOĞUM İZNİ ARTACAK MI?

Milyonlarca çalışan kadın büyük bir ilgiyle hem doğum izninin artıp atmayacağını hem de esnek çalışma modelinin uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Mynet'in ulaştığı bilgiye göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gündeminde doğum iznini uzatmak var!

2025 yılı içerisinde çalışan kadınların doğum izninin artması bekleniyor. Mevcutta çalışan kadınların doğum izni 8 hafta doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra olacak şekilde 16 hafta.

KADINLARA ESNEK ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR

Bakanlık ayrıca kadınlara esnek çalışma modelini uygulamak için çalışmalara başladı. Kısa süre içerisinde esnek / evden çalışma modelinin uygulanması bekleniyor.

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HER BÜTÇEYE GÖRE KREŞLER ARTACAK

Çalışan kadınların çocuklarının bakımı için de kreşlerin artırılması planlanıyor. Bakanlık, her bütçeye göre yeni kreşler açacak. Mevcut kreşler de genişletecek. Bununla ilgili de planlama bitmek üzere!

Kadınların doğum izninin artırılması ve esnek çalışmayla ilgili düşünceniz ne?

Evet, doğum izninin uzatılmasını destekliyorum.
Hayır, mevcut izin süreleri yeterli.
Esnek çalışma modeli uygulanmalı.
Kreş sayısının artırılmasını destekliyorum.
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Doğum izni faizsiz kredi esnek çalışma Mynet Özel
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