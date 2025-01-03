MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi: 'Bu asgari ücret değil, çok büyük tepki alırlar, milyonlarca emekli yüzde 0 zam aldı!'

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Aralık ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olması ile memur, memur emeklisi ve emekliler yüzde kaç zam alacaklarını öğrendi. Buna göre memur ve memur emeklileri toplu sözleşme de dahil edilerek yüzde 11,54 oranında zam alırken; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam alacak.

REFAH PAYI İÇİN BEKLENTİLER SÜRÜYOR

Zam oranlarının belli olması ile beraber vatandaşlar maaşlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak etmeye başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Mynet'e milyonların merak ettiği sorunun cevabını verdi.

"ASGARİ ÜCRET DEĞİL"

Erdursun, hesaplanan zam oranlarına bir iyileştirme yapılabileceğini kaydederek, refah payının olmaması durumunda memur ve memur emeklisinin yüzde 11,54'ü kabul etmeyeceğini belirtti. Erdursun, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de yüzde 15,75'i kabul edeceğini pek sanmıyorum, çok büyük tepki alırlar. Çünkü bu asgari ücret gibi değil; asgari ücret yüzde 30 olarak açıklandığında tepkiler oldu ama bu hükümet açısından daha da büyük tepkilere neden olabilecek bir durum" şeklinde konuştu.

MAAŞ ZAM ORANLARI EŞİTLENİYOR

Refah payı adı altında bir iyileştirmenin yapılabileceğini belirten Erdursun, bu durumun şu şekilde olacağını aktardı:



"Memur ve memur emeklilerinin yüzde 11,54 oranındaki zam oranları yüzde 15,75'e eşitlenir. Daha sonra bu yüzde 15,75 oranındaki zam önce yüzde 20 olarak artırılır. Şayet büyük tepkiler gelirse bu oran yüzde 25'e çıkartılır. Belki bu oran daha fazla da olabilir ancak bizim beklentimiz refah payının en fazla yüzde 25 olacağı yönünde"

3,5 MİLYON EMEKLİ YÜZDE 0 ZAM ALDI

6 aylık enflasyon farkına göre yüzde 15,75 oranında zam hakkeden emeklilerin yaklaşık olarak 3 milyonu yüzde 0 zam aldı. Zam almamış olan emekliler ise en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 lirada düzenlemenin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Erdursun, en düşük emekli aylığının 15 bin lira olarak tamamlanacağını kaydederek şu şekilde bir hesaplama yaptı:



"10 bin 800 liranın altında kök aylığı alanlar yüzde 15,75'lik zam oranı ile yine 12 bin 500 lira almış olacak. Yaklaşık olarak 3-3,5 milyon emekli Ocak ayında zamları ile beraber 12 bin 500 lira alacak. Düzenlemenin yapılması durumunda ise Ocak ayındaki maaş farkı Şubat ayında hesaplarına yatar"

PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Refah payı ve en düşük emekli aylığının düzenlenmesi konusunun Pazartesi günü Meclis'e gelebileceğini kaydeden Erdursun, kararın netleşmesi durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanacağını söyledi.