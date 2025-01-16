MYNET ÖZEL | Taşıt ve konut kredisi faizinde düşüşe dikkat çekti! Muhammet Bayram tarih verdi 'O zaman almak daha makul'

MYNET ÖZEL | Konut kredisi faizleri düşecek mi? Taşıt kredisi faizleri ne kadar olacak? Konut sahibi olmak isteyen ve araç almayı düşünen pek çok vatandaş bu soruların yanıtını araştırıyor. Piyasalarda gözler Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta yapılacak PPK toplantısına çevrildi. Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz indirimine giderse bu durum taşıt kredisi ve konut kredisi faizlerine nasıl yansır? Konut kredisi ve taşıt kredisi faizlerinde ciddi bir düşüş yaşanır mı? Konut kredi faizi düşüşü için beklenen tarih ne? Mynet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuya dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

TAŞIT VE KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Şu anda konut kredi ve taşıt kredi faizlerinde bir miktar gerileme olduğuna vurgu yapan Bayram, buna karşılık uzun vadeli mevduat faizlerinde çok daha fazla bir düşüş olduğuna dikkat çekti. Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine gidecek olmasının bankaları daha temkinli bir faiz indirimine zorladığını belirten Bayram, önümüzdeki dönemlerde faiz indirimi ile birlikte konut ve taşıt kredi faizlerinde düşüşler meydana geleceğini söyleyerek kredi çekeceklere önemli bir hatırlatma da yaptı. Bayram, ev almak isteyenler için de tarih verdi. İşte detaylar...

Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle Merkez Bankası jumbo bir faiz ile birlikte 250 baz puan artı gecelik faizler ile birlikte toplamda 400 baz puanlık bir indirime gitti diyebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da yapmış olduğu açıklamada faiz indirimlerinin devam edeceği anlaşılmakta, ifadeleri faiz indikçe enflasyon düşecek idi.

"KONUT KREDİ VE TAŞIT KREDİ FAİZLERİNDE BİR MİKTAR GERİLEME OLDU"

Şu anda konut kredi ve taşıt kredi faizlerinde bir miktar gerileme oldu. Ancak uzun vadeli mevduat faizlerinde çok daha fazla bir düşüş oldu.

"BANKALARI DAHA TEMKİNLİ BİR FAİZ İNDİRİMİNE ZORLUYOR"

Çünkü Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemlerde faiz indirimine gidecek olması bankaları daha temkinli bir faiz indirimine zorluyor. Çünkü uzun dönemde kar etmek isteyen bankalar kısa vadede yüksek faiz uzun vadede hala yüksek faiz imkanı sağlıyor.

Bunun yanında eğer ihtiyaç, tüketici, konut veya taşıt kredisi kullanacaksanız daha yüksek bir faiz oranıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

Şu anda aylık 2.89 olan konut kredisi faiz oranlarının maliyeti şu şekilde: 1 milyon TL 120 ay vadeli bir kredi çekilecekse toplam geri ödemesi 3.336.000 TL civarında.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE FAİZ İNDİRİMİ İLE BİRLİKTE KONUT VE TAŞIT KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞLER MEYDANA GELECEK"

Önümüzdeki dönemlerde faiz indirimi ile birlikte tabii ki konut ve taşıt kredi faizlerinde düşüşler meydana gelecek. Ancak konut ve taşıt kredisi çekenlerin unutmaması gereken bir nokta var, eğer bu krediyi çekerseniz yapılandırma imkanınız bulunmuyor ve yüksek faiz oranından konutta 120 aya kadar taşıtta 48 aya kadar bu maliyete katlanarak yüksek faiz ödemesi yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak ihtiyaç ve tüketici kredisi çektiğinizde tekrardan bir yapılandırma fırsatı mevcut.

"MEVDUAT FAİZİNDEN KAZANSALAR BİLE EV VE ARABA FİYATLARI ARTTIĞI İÇİN KAR MARJI ELDE EDEMEDİLER"

Evlerini ve arabasını satıp yüksek faiz oranından uzun vadeli mevduat yatırımı yapan kişiler şu anda mevduat geri dönüşlerinde satmış oldukları ev ve arabaları anca alabilmekte. Yani mevduat faizinden kazansalar bile ev ve arabaların fiyatları arttığı için kar marjı elde edemediler.

"İHTİYAÇ DEĞİLSE FAİZLERİN DÜŞMESİNİ BEKLEMELİLER"

Ancak şu anda ev almak isteyenler için bir ihtiyaçsa alma tercihinde bulunabilirler, değilse faizlerin düşmesini beklemeliler.

TARİH VERDİ! "O ZAMAN ALMAK DAHA MAKUL"

Bunun için de gelecek sene sonu yüzde 25 ila yüzde 30’luk bir politika faiz oranına gelindiğinde almak daha makul olabilecektir. Bunlarla birlikte devletimiz eğer düşük faizli konut kredi kampanyası başlatırsa vatandaşımız mutlaka bundan faydalanıp bu fırsattan yararlanabilirler"