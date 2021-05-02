NACE Kodu nedir ve NACE Kodu nasıl öğrenilir?

NACE Kodu ve hakkındaki detaylar vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Avrupa Birliği’nde tüm ticari işlemlerde kullanılması zorunlu olan NACE Kodu'na göre sınıflandırma yapabilen işletmeler, yapılan iş tanımını tanımlamış oluyor. Peki NACE Kodu nedir?

NACE KODU NEDİR? NACE KODU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sektörlere göre değişiklik gösterebilen NACE Kodu listesini Ticaret Bakanlığı belirlemekte ve meslek kollarına göre NACE Kodu bilgilerine bu listeler vasıtasıyla erişilebilmektedir. NACE Kodu, Tüzel kişiliklerin faaliyet alanlarına göre tehlike sınıflarının belirlendiği kodlama sistemi ve listesidir. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine veya işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

Türkiye'de pek çok alanda yürütülen Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsamında, NACE kodu uygulaması da kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir NACE kodlarını kullanmaktadır. 30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle beraber yakın zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da işyerlerinin altı haneli olan NACE kodları kullanılmaya başlanacaktır.

NACE Kodu'nuzu sorgulamak için bu linki kullanabilirsiniz: http://uygulama.tobb.net/uye/naceFaaliyetKoduBul.do

