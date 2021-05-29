Nakdi ücret desteği yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs iş dünyasında hem işverenleri hem de işçileri büyük oranda olumsuz olarak etkiledi. İşlerini kaybeden vatandaşlar yapılan resmi açıklama ile 30 Haziran’a kadar nakdi ücret desteği almaları yönünde karar çıktı. Nisan ayı nakdi ücret desteği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarının ardından 10 Mayıs’ta yatırıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı nakdi ücret desteği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarının ardından 10 Mayıs tarihinde yatmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi ücret desteği koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak çıkarıldı. 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR KİMLERE VERİLİR?

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR'a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirimektedir.