FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Nakdi ücret desteği yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

29.05.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aydı nakdi ücret desteğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamasının ardından 10 Mayıs’ta alan vatandaşların, nakdi ücret desteğini 30 Haziran’a kadar alacağı duyuruldu. Bu karar koronavirüsün pek çok vatandaşın işini kaybetmesine neden olmasından ötürü çıkmıştı.

Nakdi ücret desteği yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

Koronavirüs iş dünyasında hem işverenleri hem de işçileri büyük oranda olumsuz olarak etkiledi. İşlerini kaybeden vatandaşlar yapılan resmi açıklama ile 30 Haziran’a kadar nakdi ücret desteği almaları yönünde karar çıktı. Nisan ayı nakdi ücret desteği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarının ardından 10 Mayıs’ta yatırıldı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nisan ayı nakdi ücret desteği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarının ardından 10 Mayıs tarihinde yatmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Nakdi ücret desteği koronavirüs salgının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amaçlanarak çıkarıldı. 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR KİMLERE VERİLİR?

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR'a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirimektedir.

Nakdi ücret desteği yattı mı? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021 YILINDA NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklama!Kısa çalışma ödeneği ile ilgili açıklama!
Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!Bu işi yapanlara 10 bin TL ikramiye verecekler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Gözler 1 Haziran'da! Kafe ve restoranların kaderi belli oluyor

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan düştü! Kahkahayı duyan ekip derin bir nefes aldı

Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak?

Temmuz ayı maaşları ne kadar olacak?

Kripto paralar düşüşte

Kripto paralar düşüşte

Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!

Mayıs ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı!

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Sıfır otomobilde 50 bin lira indirim!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Musk'tan yatırımcıları sevindirecek açıklama!

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.