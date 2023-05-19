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Nakit avansta 50 bin TL detayı! Merkez Bankası'nın kredi kartı kararı sonrası merak ediliyordu, Fuat Oktay açıkladı

19.05.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların kredi kartlarından nakit avans çekilmesini durdurduğu iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Canlı yayında soruları yanıtlayan Oktay, "Limiti 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için geçerli bir durum. Nakit çekilerek altın ya da döviz alma gibi yastık altı diye ifade ettiğimiz mekanizmanın işlediğini gören kurumlarımız hemen devreye girdiler" dedi.

Nakit avansta 50 bin TL detayı! Merkez Bankası'nın kredi kartı kararı sonrası merak ediliyordu, Fuat Oktay açıkladı

Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesapları ile ilgili düzenlemeye gitti. Alınan karara göre bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacak. Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek. Yapılan düzenlemenin ardından nakit avans çekimlerinin durdurulduğu iddiaları gündem olurken, vatandaşlar "Nakit avans kapatıldı mı, neden çekemiyorum?" sorularına yanıt aramaya başladı.

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FUAT OKTAY'DAN NAKİT AVANS AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Oktay, çıkan haberlere açıklık getirirken, söz konusu durumun dar gelirli vatandaşları ilgilendirmediğini söyledi.

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"LİMİTİ 50 BİN TL ÜZERİNDEKİ KREDİ KARTLARINDA GEÇERLİ"

Oktay sözlerine şöyle devam etti;

"Haberler gerçeği yansıtmıyor. Dar gelirli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir durum değil. Limiti 50 bin TL'nin üzerindeki kredi kartları için geçerli bir durum. Bütün kredi kartlarında oradan nakit alınarak altın alma gibi ya da döviz alma gibi yani ekonomiye katkı vermeyen yastık altı diye ifade ettiğimiz, ekonominin dışına kaynağı taşıyan bir mekanizmanın çalıştığını görünce ilgili kurumlarımız çalışıyorlar. Kredi kartıyla altın alımı gibi yastık altı bir yatırım yapılmasının bir anlamı yok. Oradaki bir kısıtlamadan bahsediyor onun dışında bir şey değil" ifadesini kullandı.

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Fuat Oktay kredi kartından nakit avans çekmek

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