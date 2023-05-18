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Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! Merkez Bankası’ndan nakit avans kararı: 15 bin TL…

18.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kredili mevduat hesapları ile ilgili düzenlemeye gittiğini duyurdu. Alınan son dakika kararı ile nakit avansa menkul kıymet düzenlemesine göre 15 bin TL sınırı getirildi. İşte kredi kartından ve kredili mevduat hesabından yapılan nakit avans çekimleri ile ilgili yeni düzenlemenin detayları…

Kredi kartı ve kredili mevduat hesapları olanlar dikkat! Merkez Bankası’ndan nakit avans kararı: 15 bin TL…

Kredi kartından ve kredili mevduat hesabı olanları ilgiilendiren bir son dakika kararı alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında düzenlemeye gitti.

TCMB, düzenlemenin detayları için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

Buna göre, bankaların menkul kıymet tesisine tabi kredilerinin kapsamı değiştirilirken, menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzeri dikkate alınacak.

Böylece nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım, menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

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Menkul kıymet tesisi bankaların kendi inisiyatifinde bulunurken, 15 bin liranın üzerindeki tutarlar, bankalara ek yükümlülük olmak kaydıyla kullandırılmaya devam edilebilecek.

AA

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