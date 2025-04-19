Namibya'nın para birimi nedir? Namibya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Oldukça kuru topraklara sahip olan Namibya çok eski çağlardan bu yana birçok farklı etnik kökenli gruba ve topluluğa ev sahipliği yapmıştır. Başkenti ve aynı zamanda en büyük kenti Windhoek’tir. Bir tek resmi dili vardır ancak birden fazla tanınmış olan milli dile de sahip bir ülkedir. Ülke genelinde resmi dil İngilizce’dir ancak Silozi, Herero dili, Almanca, Afrikaanca, Setswana, Khoekhoe gibi diller de milli dil olarak konuşulmaktadır.

Namibya'nın para birimi nedir?

Üniter yarı başkanlık cumhuriyet ile yönetilen Namibya ismini topraklarının çok geniş bir alanını kaplayan Namib Çölü’nden almaktadır. Bağımsızlığını ilan ettiği dönemde ülke içinde yaşam süren çeşitli etnik gruplar arasında bir ayrıştırma yaşanmaması için isim tarafsızlık ifadesi olarak seçilmiştir. 825.418 kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip olan ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 2.746.745 civarındadır.

Genel olarak ülkede hakim olan iklim özelliği sıcak ve kuraktır. Subtropikal iklim özelliklerini taşıyan ülkede çöl kısımlarında yıl boyunca sıcaklıklar oldukça fazladır. Kış mevsimlerinde en düşük sıcaklık 25 derece olarak belirlenmiştir. Aralık ile ocak aylarında sıcaklık 30 dereceye de çıkabilmektedir. Para birimi ise Namibya dolarıdır.

Namibya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217 Uluslararası Standartlar Teşkilatı anlamına gelen bir standart düzenleme sistemidir. Aynı zamanda para birimi kodu olarak da bilinen ISO 4217, ülkelerin kullandığı resmi para birimlerine ait üç haneli kodları ve kısaltmaları düzenler. Bu düzenleme ile para birimleri uluslararası alanda bazı döviz bürolarında ve para piyasalarında kodlar üzerinden işlem görür.

Bu standartlara göre Namibya’nın para birimi olan Namibya doları ISO 4217 NAD kısaltması ve üç haneli kodu ile kabul edilmektedir. Döviz bürolarında ve para piyasalarında çeşitli finansal işlemlerde Namibya doları bu kod üzerinden işlem görmekte ve dünya genelinde kabul edilmektedir.