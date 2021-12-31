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Nan TL ikramiye ne demek? Nan ikramiye teselli ikramiyesi mi?

31.12.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango çekilişleri sayesinde yeni yıla birkaç kişi milyoner olarak girecek. Birçok şans oyunu sever büyük ikramiyenin kendi biletine çıkmasının hayalini kurarken nan TL ikramiyenin ne olduğu merak konusu oldu. Peki nan TL ikramiye ne demek? İşte merak edilenler...

Nan TL ikramiye ne demek? Nan ikramiye teselli ikramiyesi mi?

Büyük ikramiyenin 120 milyon TL olarak belirlendiği yılbaşında toplamda 670 milyon 760 bin TL dağıtılacak. Yılbaşına birkaç kişi milyoner olarak girecekken bir yandan da nan ikramiyenin ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Peki nan TL ikramiye ne demek? Nan ikramiye teselli ikramiyesi mi? İşte detaylar...

NAN TL İKRAMİYE NE DEMEK?

Nan TL amorti anlamına geliyor. Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilen ikramiye tutarına denir. Amorti tutarı biletin değeri kadardır. Büyük ikramiye çekilişinin başladığı saatte amorti çekilişi açıklanır. Amortide iki rakam yer alır. Bunun bir ileri noktası tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI

Tam bilet 120 TL, yarım bilet 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Büyük ikramiye çekilişi bu akşam 23.00'da başlayacak. Bugün yapılacak çekilişler 17.00'da başlayacak. Saat 17.00'da 12 bin TL ve 12 milyon TL kazanan numaralar belli olacak. Saat 18.30'da 6 bin TL kazanan numara açıklanacak. Saat 20.30'da ise 240 TL, 2 bin TL kazanan numaralar belli olacak.

İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu

Nan TL ikramiye ne demek? Nan ikramiye teselli ikramiyesi mi?

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120 milyon TL ile ne alınır? 120 milyon TL ile ne alınır?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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