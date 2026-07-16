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NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdı

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara’da turizm ve hizmet sektörünü hareketlendirdi. Zirvenin başkent ekonomisine katkısı 900 milyon liraya ulaştı.

NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdı

Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Ankara’nın turizm ve hizmet sektöründe önemli bir hareketlilik oluşturdu. Zirve kapsamında konaklama, yeme içme, ulaşım, alışveriş ve farklı harcama kalemleriyle başkent ekonomisine yaklaşık 900 milyon liralık katkı sağlandı.

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile ilk kez böyle büyük ölçekli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. Zirve, kentin turizm gelirlerine de olumlu yansıdı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en önemli organizasyonlarından birinin başkentte gerçekleştirilmesinin Ankara açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.

Karakaya, Ankara’nın konaklama altyapısının bu büyüklükteki organizasyonları karşılayabilecek seviyede olduğunu belirterek, otellerden küçük işletmelere kadar birçok sektör temsilcisinin süreci başarıyla yönettiğini ve zirvenin yüksek misafir memnuniyetiyle tamamlandığını söyledi.

NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdı 1

23 OTELDE 5 BİN 500 KİŞİ AĞIRLANDI

Zirve sürecinde devlet başkanları, uluslararası basın mensupları ve Savunma Sanayi Forumu katılımcıları için ayrı planlamalar yapıldığını aktaran Karakaya, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının koordinasyonuyla otellerde özel çalışma gruplarının oluşturulduğunu dile getirdi.

Organizasyon için toplam 23 otelin belirlendiğini ve bu tesislerin büyük bölümünün 5 yıldızlı otellerden oluştuğunu kaydeden Karakaya, koordinasyon kapsamındaki otellerde yaklaşık 5 bin 500 kişinin konakladığını bildirdi.

Karakaya, diğer konaklama tesisleri de hesaba katıldığında zirve boyunca Ankara’da ağırlanan yabancı misafir sayısının yaklaşık 7 bine ulaştığını açıkladı.

NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdı 2

ZİRVE KENT EKONOMİSİNİ 6 KAT HAREKETLENDİRDİ

Karakaya, zirvenin ekonomik etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yalnızca otel gelirlerinin yaklaşık 600 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Karakaya, "Ankara, uluslararası zirvelere ev sahipliği yapma kapasitesine sahip. Türk misafirperverliğini de bu zirvede bir kez daha göstermiş olduk. 23 otel ölçeğinde yaklaşık 600 milyon liralık gelir elde edildi. Buna yeme içme sektörü, küçük esnaf, alışveriş merkezleri ve diğer ticari hareketlilik de eklendiğinde 1-8 Temmuz döneminde toplam ekonomik katkı 800-900 milyon liraya ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 katlık artış anlamına geliyor. Bu tarz zirvelerde böyle gelir artışı normaldir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası organizasyonların sadece kısa vadeli ekonomik katkı sağlamadığını vurgulayan Karakaya, bu tür etkinliklerin Ankara’nın dünya çapında tanıtımına katkı sunduğunu ve yeni turizm yatırımlarının önünü açabileceğini söyledi.

Kentin daha fazla nitelikli konaklama tesisine sahip olmasının, gelecekte düzenlenecek uluslararası organizasyonlar açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdı 3

YABANCIKONUKLAR İÇİN ANKARA TANITIMI YAPILDI

Karakaya, zirve kapsamında Ankara’ya gelen yabancı basın mensupları ve delegasyonlar için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Türkçe ve İngilizce tanıtım broşürleri hazırlandığını belirtti.

QR kod desteğiyle teknolojiyle uyumlu hazırlanan broşürlerin konuklara dağıtıldığını aktaran Karakaya, yoğun programa rağmen bazı ziyaretçilerin Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve kentin diğer tarihi noktalarını gezdiğini ifade etti.

Konukların kent esnafından da alışveriş yaptığını belirten Karakaya, ekim ayında gerçekleştirilecek 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi için hazırlıkların başladığını söyledi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Ankara’nın bu unvanının 13. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi ile taçlanacağını belirten Karakaya, başkentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek altyapı ve deneyime sahip olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi NATO Ankara Turizm
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