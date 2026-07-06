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NATO Zirvesi için özel para basıldı! Günlük hayatta da kullanılabilecek

Ankara'daki 36. NATO Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra parası basıldı. Para günlük hayatta da kullanılabilecek.

NATO Zirvesi için özel para basıldı! Günlük hayatta da kullanılabilecek

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılabilecek özel tasarımlı 5 lira hatıra parası bastı.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden aldığı bilgilere göre, NATO zirvelerinin ilk resmi toplantısı 1957 yılında Fransa'nın Paris kentinde yapıldı. İttifakın 36. Liderler Zirvesi ise 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

NATO Zirvesi için özel para basıldı! Günlük hayatta da kullanılabilecek 1

TÜRKİYE NATO LİDERLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Zirve, ittifak üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ortak güvenlik, istişare ve işbirliği gündemi kapsamında bir araya getirirken, Türkiye de tarih boyunca farklı medeniyetler arasında kurduğu köprüler ve yürüttüğü diplomatik girişimlerle uluslararası işbirliği ve diyaloğa önemli katkılar sunuyor.

Stratejik konumu, köklü devlet geleneği ve müttefikleriyle geliştirdiği işbirliği anlayışı doğrultusunda uluslararası barış ve güvenliğe yönelik çok taraflı çalışmalarda etkin rol üstlenmeyi sürdüren Türkiye, bu zirvede NATO liderlerini ağırlayarak barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesine yönelik kararlılığını bir kez daha gösteriyor.

NATO Zirvesi için özel para basıldı! Günlük hayatta da kullanılabilecek 2

HATIRA PARASI TEDAVÜLDE DE KULLANILABİLECEK

Bu kapsamda, Türkiye'de düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası" basıldı.

Hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para üzerine basıldı. Paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alırken, diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.

NATO Zirvesi için özel para basıldı! Günlük hayatta da kullanılabilecek 3

İLK ETAPTA 100 BİN ADET BASILDI

İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor. Uygulamayla, 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği tedavüldeki özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO madeni para Darphane
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