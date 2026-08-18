Yunanistan sularında battı! Türk iş insanı Işınsu Kestelli ölümden döndü

Türkiye’nin ilk kadın borsa başkanı olarak tarihe geçen ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Işınsu Kestelli, Yunanistan açıklarında büyük bir tehlike atlattı. Kestelli’nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, su almaya başlayan katamarattan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

KATAMARAN BİR ANDA SU ALMAYA BAŞLADI

Işınsu Kestelli ile beraberindeki 9 konuğun bulunduğu Türk bayraklı katamaran, Yunanistan’daki Fleves Adası yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı.

Teknedekilerin durumu fark ederek yardım çağrısında bulunmasının ardından bölgede kısa süreli bir kurtarma operasyonu başlatıldı.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ İMDADA YETİŞTİ

Voice of Hellas’ın haberine göre, yardım çağrısının ulaşmasının ardından Yunan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Ekipler, katamaranda bulunan Kestelli ve beraberindeki 9 kişiyi güvenli şekilde tekneden çıkardı. Kurtarılan 10 kişi daha sonra bölgeye yakın Vouliagmeni Marina’ya götürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Büyük paniğe neden olan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Katamaranın neden su aldığına ilişkin inceleme başlatıldı.

İlk değerlendirmelere göre olay sırasında bölgede kuzey yönlü rüzgârların yaklaşık 5 Beaufort şiddetinde olduğu belirlendi. Teknenin su almasının olumsuz hava ve deniz koşullarıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Olayın ardından Kestelli ve beraberindeki 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.