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NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi

36’ncı NATO Zirvesi için Togg’un hazırladığı 10 kırmızı-beyaz limuzin, delegasyon ve protokol taşımalarında görev yapacak.

NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi
Aleyna Türkmen

Ankara’da düzenlenecek 36’ncı NATO Liderler Zirvesi için, yerli otomotiv markası Togg tarafından özel bir ulaşım filosu hazırlandı. Zirve kapsamında kullanılacak kırmızı-beyaz renkli Togg limuzinler, hem tasarımları hem de kullanım amaçlarıyla dikkat çekiyor. Farklı kaynaklardan derlenen bilgilere göre, toplam 10 adet Togg T10X’in limuzin versiyonu protokol ve delegasyon taşımaları için özel olarak üretildi.

NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi 1

ZİRVE İÇİN ÖZEL FİLO HAZIRLANDI

NATO kapsamında gerçekleştirilecek zirve süresince araçlar, ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın mensuplarının ulaşımında aktif rol üstlenecek. Özel olarak tasarlanan bu araçların, kırmızı-beyaz renkleriyle zirve konseptine uygun şekilde hazırlandığı belirtiliyor. Ayrıca 8 kişilik kapasiteye sahip limuzinlerin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içindeki protokol taşımalarında da görev yapacağı ifade ediliyor.

NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi 2

KULLANIM ALANI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Tamamen elektrikli ve tek motorlu yapıya sahip olan Togg limuzinlerin, yaklaşık 50 kilometre hızla hizmet vereceği bildirildi. Bu özel araçların, zirve boyunca hem resmi heyetler hem de basın için kesintisiz ulaşım sağlaması planlanıyor. Protokol programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu özel Togg limuzinlerden birini kullanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi 3

TOGG’DAN ZİRVEYE ÖZEL TASARIM DOKUNUŞU

Togg tarafından geliştirilen limuzinlerin, Türkiye’nin yerli ve milli otomobil vizyonunu uluslararası bir platformda sergilemesi açısından da önem taşıdığı vurgulanıyor. Zirve süresince kullanılacak araçlar, hem devlet protokolü hem de uluslararası heyetlerin ulaşımında kritik bir rol üstlenecek.

NATO Zirvesi’ne Togg imzası: Özel filo ilk kez görüntülendi 4

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Anahtar Kelimeler:
NATO protokol togg araba ulaşım
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