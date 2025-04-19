Nauru'nun para birimi nedir? Nauru'nun para biriminin kodu ve sembolü

Milattan önceki dönemlere dayanan tarihçesi ile oldukça eski bir yerleşim yeri olan Nauru’nun başkenti Yaren’dir. Ancak en büyük şehir Denigomodu şehridir. Ülkede resmi dil olarak kullanılan iki dil vardır. Biri İngilizce diğeri ise Nauruca dilidir. Naurulu demonmi olan ülkede nüfus yaklaşık olarak 10.670 civarındadır. Ülkenin yüzölçümü ise 21 kilometrekaredir.

Nauru'nun para birimi nedir?

Nauru topraklarına ilk kez 3000 yıl kadar önce Mikronezyalılar yerleşmiştir. Tarih öncesi dönemine dair çok az bilgiye ulaşıldığı açıklansa da çok uzun bir geçmişe sahip olduğu kabul edilmektedir. Bir İngiliz deniz kaptanı tarafından görüldüğünde Hoş Ada olarak anılmaya başlanan ada uzun bir süre Poeasant Island adı ile bilinmiştir.

İklimi yıl boyunca nemli ve sıcak bir özeliğe sahiptir. Bu durumların nedeni okyanusa ve ekvatora yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Sıcaklık derecesi gün boyunca 30 derece ile 35 derece arasında değişkenlik gösterebilir. Gece saatlerinde ise derece genelde 25 civarında seyreder. Yıllık yağış miktarının farklı dönemlerde değişebildiği ülkede para birimi Avustralya doları olarak kabul edilmiştir.

Nauru'nun para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Nauru’da Avustralya doları para birimi olarak kullanılmaktadır. 1966 yılından bu yana Avustralya’da kullanılan para birimi bazı bağımsız Pasifik Ada ülkeleri tarafından da geçerli kabul edilmektedir. Nauru dışında Avustralya doları diğer Pasifik Ada ülkeleri olan Kiribati ve Tuvalu’da da geçerlidir. Dolar simgesi ile gösterilen bu para biriminin uluslararası para birimi kodu AUD olarak belirlenmiştir.

ISO 4217, Uluslararası Standartlar Teşkilatı tarafından belirlenen bir para birimi kodu düzenleyicisidir. Bu standartlara göre ülkelerin kullandıkları para birimleri üç haneli kodlarla kısaltılır. Döviz bürolarında, para piyasalarında ve dünya genelinde gerçekleştirilen çeşitli finanslarla işlemlerde para birimleri bu kodlarla işlem görür.