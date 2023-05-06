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Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi, vatandaşların ilk tercihi oldu! Nisan ayında rekor kırıldı

06.05.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar paralarını enflasyona ezdirmemek için yatırım araçlarına yöneldi. Özellikle otomobil bütün yatırım araçlarını geride bırakarak vatandaşların ilk tercihi oldu. Özellikle seçim sonrası 'fiyatlar artacak' endişesi araç satışlarını artırdı. Nisan ayında tüm zamanların rekoru kırıldı. Otomobilin, gayrimenkulün bile önüne geçtiğini ifade eden uzman isimlere göre satış rekoru önümüzdeki aylarda da devam edecek.

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi, vatandaşların ilk tercihi oldu! Nisan ayında rekor kırıldı

Otomotiv sektörü altın çağını yaşıyor. Yatırım için vatandaşlar parasını araçlara yatırmaya başladı. Durum böyle olunca araçlar kapanın elinde kalıyor, sektör rekor üstüne rekor kırıyor.

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OTOMOBİL SATIŞINDA NİSAN AYI REKORU KIRILDI

Otomobil, gayrimenkulün tahtını kaptı. Nisan ayında otomobil satışlarında rekor kırıldı. Geçtiğimiz dönemin aynı dönemine göre bu yıl satışlar yüzde 62.7 arttı. Bu da en çok satış yapılan nisan ayı olarak tarihe geçti. Sektör temsilcilerine göre patlayan talebin nedeni 'seçimler sonrası fiyatlar daha da artar' korkusu. Uzman isimlere göre satış rekoru önümüzdeki aylarda da devam edecek.

1 MİLYON ADET SATIŞ BEKLENTİSİ

Otomotiv Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "2023 yılının ilk 4 ayında araç satışları oldukça arttı. Toplam satışlar sıfır araçta 333 bin adete yükseldi. İnsanlar enflasyonist ortamda paralarının değerini korumak için şu an otomobil alımına yönelmiş durumdalar. Bu sene yaklaşık 1 milyon adet sıfır araç satışı bekliyoruz." dedi.

Show Haber'in haberine göre otomobilin, gayrimenkulün bile önüne geçtiğini ifade eden uzman isimler, bugünden araç almanın daha uygun olduğunu aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil konut

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