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Ne altın ne dolar! Buna yatırım yapan kazandı! İslam Memiş açıkladı

20.12.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; 'Ne altın, ne dolar buna yatırım yapan kazandı' dedi. Memiş, gümüşün altından daha fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu dile getirdi. İşte altın kahini İslam Memiş'ten şaşırtan açıklama...

Ne altın ne dolar! Buna yatırım yapan kazandı! İslam Memiş açıkladı

Yıl sonu yaklaşırken paraya yön vermek isteyen yatırımcılar portföylerini gözden geçiriyorlar. Bu kapsamda altın kahini olarak bilinen İslam Memiş'ten çok şaşırtan bir açıklama geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; 'Ne altın, ne dolar buna yatırım yapan kazandı' dedi.

Altın fiyatları bugün yeniden yükselişe geçti ve gram altın tekrar 1.100 TL'yi gördü. Altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçmesiyle birlikte İslam Memiş'ten şaşırtan açıklamalar da gecikmedi...

İSLAM MEMİŞ

''GRAM ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ''

İslam Memiş, Haber Para'ya özel olarak yaptığı açıklamasında altın ve gümüşün bu sene yatırımcısına kazandırdığını dile getirdi. Memiş, 'Gram altın TL fiyatı şuan 1.081-1.083 seviyesinde, yıla 775 lira seviyesinde başlayan gram altın yine yatırımcısına gramında 310 lira kazandırdı' dedi.

Gram altının bu kadar baskılanmaya rağmen ciddi bir getiri sağladığını da aktaran Memiş, yatırımcısının yüzünü yine güldürdü yorumunu yaptı.

gümüş

''GÜMÜŞ, ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI''

Gümüşün altından daha fazla kazandırdığını söyleyen Memiş'in açıklaması ise şöyle; ''Gümüşün gram fiyatı 9,92 seviyesinden yıla başladı, şuanda 14 lira seviyesinden satılıyor. Gümüşün gram fiyatının altından daha fazla bir getirisi oldu. Yani yüzde 40 civarında altın kazandırırken, yüzde 41 civarında gümüş kazandırdı. 100 bin liralık altın alan bugün 140 bin lira yaptı parasını, 100 bin liralık gümüş alan da 141 bin lira yaptı parasını. Yani rakamlar ortada. Yine bu yıl emtia fiyatlarının bu kadar baskılanmasına rağmen yatırımcısı kazançlı çıktı.''

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