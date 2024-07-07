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Ne altın ne dolar ne borsa! Bu hafta en çok o kazandırdı! Zirvedeki yatırımcı aracı şaşırttı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.07.2024 13:48
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Yatırımcılar yatırım araçlarındaki son gelişmeleri takip ederken bu haftanın kazandıranları da belli oldu. Bu hafta yatırım araçlarından borsa altın ve dolar kaybettirirken Euro kazandırdı. Zirvedeki Euro şaşırttı.

Ne altın ne dolar ne borsa! Bu hafta en çok o kazandırdı! Zirvedeki yatırımcı aracı şaşırttı

Bu hafta yatırım araçlarından borsa altın ve dolar kaybettirirken Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,91 değer kazanarak 10.851,78 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.254,36, en yüksek 10.944,72 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 2,41 değer kazanarak 12.380,73 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,32 artışla 10.111,02 puan, Sanayi Endeksi 1,47 kazançla 14.573,13 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.665,97 puan oldu.

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EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,90 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığını, yüzde 11,11 ile Oyak Çimento, yüzde 11,00 ile Anadolu Grubu Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,04 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,22 ile Şekerbank ve yüzde 9,20 ile Türkiye Sigorta olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 581 milyar 988 milyon lirayla Koç Holding, 514 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 425 milyar 40 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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ALTIN YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,12 artışla 2.504 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,19 kazançla 16 bin 393 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,30 azalışla 32,7190 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,77 yükselişle 35,3940 lira oldu.

Geçen hafta 41,4710 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,93 artarak 41,8550 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,18 düşüşle 36,4170 liradan alıcı buldu.

(AA)

Express


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