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Ne altın, ne dolar! O yatırım araçları enflasyona meydan okudu: Bir yılda getirisi yüzde 29…

17.03.2023 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyayı yakından ilgilendiren ABD’de enflasyon beklendiği gibi ilerlemiyor. Ülkede enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceği konuşulurken bir de yaşanan bankacılık krizi yatırımcıları panik havasına sokmuş durumda. Dolardan kaçan güvenli liman altına yönelse de diğer alternatif yatırım araçları da merak ediliyor. Altın ve dolara karşı sanat eserleri, saatler hatta mobilyalar bile yatırım aracı olmuş durumda. Getirisi ise bir yılda yüzde 30’a dayandı.

Ne altın, ne dolar! O yatırım araçları enflasyona meydan okudu: Bir yılda getirisi yüzde 29…

Enflasyon hala tüm dünyada sorun olmaya devam ediyor. Özellikle dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’de Fed’in adımlarına rağmen enflasyonun daha uzun yıllar yüksek kalacağı tahmin ediliyor. Son olarak ABD bankacılık sektöründe 3 dev bankanın iflas açıklaması ve ardından da Avrupa’nın en büyüklerinden Credit Suisse’in hisselerinde yaşanan çöküş yatırımcıları yeni bir arayışa soktu.

Yatırımcılar dolar varlıklardan uzaklaşırken yeniden güvenli liman altına yöneldi ancak bazıları ise yüksek enflasyonist ortama karşı çok daha başka yerlere yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu kapsamda uzun süre yüksek kalması beklenen enflasyonist bir ortamda “yatırımcılar hangi alanlara yatırım yapmalı?” sorusuna yanıt yapılan bir araştırmadan geldi.

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SANATA YATIRIM YÜZDE 29 KAZANDIRDI

Knight Frank tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre lüks tutku yatırımlarının altın, dolar ve borsaya rakip olduğunu gözler önüne serdi. Sanat, arabalar, saatler, mücevher ve mobilya gibi fiziki ürünler birer yatırım aracı haline dönüştü.

2022 yılında sanat ürünlerindeki fiyat artışı yüzde 29 oldu. Bu tür yatırım fırsatları eskiden sadece aşırı zenginler için mevcut idiyse de artık bireysel yatırımcılar da değerli eserlerin hisselerini satın alma veya sanat fonlarına yatırım yapma seçeneklerine sahip bulunuyor.

Araştırmada otomobile yapılan yatırımın da 12 ayda yüzde 25 getiri sağladığı bildirildi. Saat fiyatlarının ortalama yüzde 18 arttığı, el çantaları, pahalı şaraplar ve koleksiyon paralarının da hatrı sayılır bir getirisi olduğu vurgulandı.

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ELON MUSK’TAN YATIRIM TAVSİYESİ

Bu kapsamda dünyanın en zengin isimleri arasında belki de ilk sırada yer alan Elon Musk, enflasyonist ortamın ABD ekonomisini sarstığı 2022 yılında yatırımcılara, “Fiziksel şeylere yatırım yapın” tavsiyesinde bulunmuştu.

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Musk, “Genel bir ilke olarak, tavsiye arayanlar için, bir ev ya da iyi ürünler ürettiğini düşündüğünüz şirketlerden hisse SEnedi edinmek gibi fiziksel şeylere sahip olmak, enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda ‘dolar’a sahip olmaktan genellikle daha iyidir” demişti.


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Altın dolar

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